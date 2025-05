Lav XIV. mogao bi ispuniti obećanje pokojnog pape Franje

Papa Lav XIV. rekao je u ponedjeljak novinarima da je u pripremi njegov posjet drevnoj Niceji, danas modernom turskom gradu Izniku, povodom proslave 1700. obljetnice Prvog ekumenskog sabora. Kršćanski će svijet 20. svibnja obilježiti 1700. obljetnicu početka Prvoga ekumenskog sabora u Niceji 325. godine. Taj je koncil, poznat po nazivu Nicejski sabor, prepoznat kao prekretnica za sve kršćane, a njegova postignuća uključuju rješavanje pitanja božanske prirode Isusa Krista.

Odlaskom na obljetnicu papa Lav ispunio bi obećanje koje je dao njegov prethodnik, pokojni papa Franjo. "Pripremamo to" rekao je Lav XIV. upitan hoće li ispuniti ono što je najavio Franjo. Papa Franjo prošle je godine pri susretu s izaslanstvom Carigradske patrijaršije izrazio nadu da će iduće godine posjetiti Tursku povodom 1700. obljetnice Nicejskog sabora. Među ostalim, ako dođe do posjete pape Lava Turskoj, bila bi to prigoda za novog poglavara Katoličke Crkve i da se susretne s carigradskim patrijarhom Bartolomejom I.