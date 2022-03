Kotromanović: To što se događa u Kijevu najveća je enigma, a jedna stvar baš jako podsjeća na Vukovar

Rat u Ukrajini može potrajati jako dugo. Ukrajinska strana u njemu mora pokazati stratešku strpljivost, izdržljivost i osigurati dodatne zalihe oružja za dugotrajan otpor koji će uslijediti. Sada je svima jasno da to neće biti blitzkrieg koji će se dogoditi u nekoliko dana nego duži sukob - rekao je bivši ministar obrane Ante Kotromanović, vojni analitičar Večernjeg lista. Intervju je vodila novinarka Lana Kovačević.

Kotromanović smatra da je nakon 12 dana intenzivnih borbi s relativno kratkim pauzama došlo do malog zastoja. Uzrok tome leži u umoru i zamoru materijala s ruske strane, što je i normalno s obzirom da je većina glavnih ruskih snaga bila uvučena u borbe od prvog dana. Stoga se u zadnjih nekoliko radilo na pregrupiranju i uvođenju novih svježih snaga i tehnike.

- Velika je vjerojatnost da će u narednim danima doći do eskalacije i vrhunca sukoba. Moj dojam je da će se Rusi malo pregrupirati i da će odrediti precizne i jasne smjerove napada, kako su to imali prije – govori Kotromanović.

Večernjakov vojni analitičar kaže da ga ne bi začudilo da je Savezna sigurnosna služba Ruske Federacije FSB u startu planirala samu operaciju. Poznat je, kaže, Putinov background, da je on vojnik KGB-a i da se zna koliko on ima vjere u te ljude koji su izvodili niz malih sitnih operacija i likvidacija po terenu po cijelom svijetu.

- Znamo da je i Čečenija također bila FSB-ov projekt i da su oni čak izvodili terorističke napade na vlastitom tlu, u Moskvi i drugim gradovima, da bi se ruska javnost mobilizirala i pripremila na invaziju i agresiju u samoj Čečeniji. Moj dojam je da je glavni stožer ruske vojske sada preuzeo potpunu kontrolu nad zbivanjima i da će on sada jasnije i preciznije voditi vojne operacije.

Prema Kotromanovićevim riječima, najveća enigma je Kijev. Tamo su se događale borbe, ali ne baš jakog intenziteta. Pitanje svih pitanja je zbog čega je došlo do zastoja oko Kijeva, pogotovo sa sjeverne strane, iz Bjelorusije, zašto ruske snage imaju logističkih problema i zašto je taj napad tako kilavo odrađen, planiran i pripremljen?

- Prvih pet-šest dana vidjeli smo dosta smušenosti, helikopterski desant na aerodrom u blizini Kijeva gdje nekoliko dana nisu stigle glavne snage da im pomognu. Vidjeli smo blage lakooklopne snage koje su bez nekog većeg razaranja pokušale ući u gradove misleći da će na taj način preuzeti kontrolu. To je očito bila vjera FSB-a, da će nagomilati jake snage na granicama, pokazati mišiće, a zatim to brzo riješiti. Do toga na svu sreću nije došlo i sada sam dojma da će ti stari, ozbiljni generali preuzeti kontrolu i da će oni drugačije postaviti ciljeve u smislu vojnog rješavanja u Ukrajini.

Kotromanović predviđa da će Rusi sada pokušati napredovati zapadno od Kijeva, uzeti grad Stojanka, produžiti do Markalivke i onda sačekati snage koje nadiru ka Kijevu sa sjeveroistoka. Na taj način oni bi okružili i sa svih strana zatvorili Kijev. Ovih dana najsilovitije borbe se vode na jugu Ukrajine. Tamo je bilo značajnog uspjeha s ruske strane, ali nije izostao ni otpor Ukrajinaca.

- Evidentno je da smo dobili nekoliko gradova simbola otpora kao što su Mariupolj, Harkiv i Černihiv. Ukrajinci su na jugu očito odlučili pružiti grčevit otpor i koriste sve moguće sustave obrane da bi zadržali neprijatelja i spriječili daljnji prodor u unutrašnjost Ukrajine. U Mariupolju možemo imati veliku humanitarnu katastrofu, ali taj grad se održao. On je od prvog dana na vjetrometini, na udaru ruskih snaga i hrabrost tih boraca je fenomenalna. To me baš jako podsjeća na Vukovar i vukovarske borce koji su se borili mjesecima.

Osvrnuvši se na ruski plan bombardiranja Odese, Kotromanović je istaknuo da se radi o milijunskom gradu kojeg če biti vrlo teško zauzeti. Ukrajinci planski provode obranu, priječe prilazne ceste, uništavaju komunikacije, ruše mostove i vijadukte i zbog toga je na određenim frontovima stala ofenziva.

- Ukrajina je velika i šumovita država i postoji veliki potencijal da pokret otpora ukrajinskog naroda bude još silovitiji i čvršći. Zato trebaju biti strpljivi i odlučni. Jedan američki general jednom je dobro rekao da pješaštvo dobiva bitke, a logistika dobiva rat. Treba osigurati lance opskrbe, da imaju stalni dotok streljiva i oružja kod sebe i na taj način oni mogu biti dugotrajno biti na dobrom puti da se obrane.

Putin je između ostalog naredio da mu se sastavi lista država koje su nametnule sankcije Rusiji i njezinim građanima. Što nam to govori?

- On pokušava odgovoriti s nekom novom strategijom, planira realizirati neke svoje igre. On pokušava psihološki utjecati na vođe malih država na način da kaže ok, pazite što radite, ja to gledam. Mi smo blokirali zračni promet za rusku flotu, ali mi sigurno nismo u ratu s Rusijom niti želimo biti u ratu bilo s kim. Prema tome, na to više gledam kao na specijalni psihološki rat protiv zemalja koje su uvele takav tip sankcija za rusku državu.

