Nakon 37 godina vratila se u Hrvatsku, ovdje želi odgajati sina koji je izgubio sluh: 'Nisam požalila odluku'

Iako u potrazi za boljim radnim uvjetima i novim iskustvima dio mladih odlazi na školovanje i rad u inozemstvo, mnogi se žele vratiti jer svoju budućnost vide u domovini. Razloga je mnogo - od stila života do sigurnosti. Jedna od njih je i Hrvatica Marijana, koja je odrasla u inozemstvu, ali vratila se jer svoju djecu želi odgajati u Hrvatskoj.

Nakon 30 godina života u Njemačkoj i sedam u Brazilu, Marijana i dalje tečno govori hrvatski. U njezinoj se obitelji oduvijek govorilo na materinskom jeziku. A sada se zbog sina vratila u domovinu. - Naš sin je izgubio sluh. On mora naučiti i čuti i pričati, bolje je odlučiti se za jedan jezik. Nije nam nije dugo trebalo da kažemo 'to će biti hrvatski', jer to je obitelj - govori za HRT Marijana Marjanović iz Rijeke.

Sa suprugom i djecom živi u okolici Opatije, a ubrzo po dolasku otvorila je svoj studio za moderni trening u Rijeci. Bliski su joj i ljudi i način života. - Vidim budućnost ovdje u Hrvatskoj za nas kao obitelj, za djecu i za firmu koju smo i ovdje stvorili. Uspoređujući Brazil i Hrvatsku, najbitniji faktor za mene je bila sigurnost. Živjela sam u Sao Paolu - ogroman grad, 20 milijuna stanovnika i nije sigurno - kaže Marijana.

Sigurnost i sloboda koju osjeća u Hrvatskoj, kaže, nemaju cijenu. S njom radi i prijateljica iz Brazila, udana za Hrvata. Na korak da i ona ovdje pusti korijenje. - Divna je ovo zemlja za osnovati obitelj, za djecu, sigurna sam u to. Sistem dobro funkcionira, školstvo je na zavidnoj razini i mogućnosti ima puno, smatra Maria Emilia Possa Soares iz Rijeke.

Maria Emilia pohađa tečaj hrvatskoga jezika i upoznaje novo okruženje, a Marijana je već "svoja na svome". - Jako sam sretna, nisam požalila odluku doći živjeti u Hrvatsku, uvijek mi je bila želja živjeti kad-tad u Hrvatskoj - ističe Marijana.

