Kotromanović o napadu na Ukrajinu: Vojni vrh ga nije isplanirao, oni su to učinili mimo njega

Deseti dan rata u Ukrajini kao gost Večernji TV-a komentirao je u razgovoru s našom novinarkom Lanom Kovačević nekadašnji ministar obrane Ante Kotromanović.

- Ukrajinske snage nisu poražene, nisu se predale pa idućih mjeseci možemo očekivati dugotrajni sukob visokog intenziteta. Svijet je vidio da je moguće suprotstaviti se jačem i opremljenijem neprijatelju ako za to postoji želja i energija za otporom i obranom domovine. Vidjeli smo i da se razbila fama oko ruske nadmoći i superiornosti. Čitali smo o jakoj ruskoj armiji i uvidjeli da fama o nepobjedivoj Crvenoj armiji baš i ne stoji. Postoje ljudi spremni za borbu, odlučni u nakani da obrane svoje domove. Jučer smo vidjeli i koliko politika može biti licemjerna. Vidjeli smo da se nato neće uključiti u no fly zonu iznad Ukrajine što je bilo očekivano, jer bi izazvalo sukob NATO-a i Rusije. NATO i zapadne zemlje na neki su način gurale Ukrajinu u sukob, osobito neki zapadni diplomati koji ne shvaćaju ruski mentalitet i Putina - kazao je Kotromanović.

Ljutnja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog toga što se nije zatvorilo nebo iznad Ukrajine stoga je opravdana, smatra on.

​

- Od prvog dana sukoba Zelenski se s pravom osjeća izdanim od međunarodne zajednice i NATO saveza zato što je imao visoka očekivanja. Svakom laiku je jasno da nije bilo za očekivati da se NATO uključi u obranu Ukrajine, no Zelenski je vjerovao do zadnjeg dana da neće doći do napada. Iz svega ovog naučili smo da je potrebno imati vlastite snage i kapacitete za obranu i da je to najbolje odvraćanje. Misliti da će se netko drugi boriti za tebe je iluzorno, a to pokazuje primjer Ukrajine. Zbog toga se moraju razvijati vlastiti obrambeni kapaciteti poruka je svima koji odgovorno žele voditi državu. Nemamo pravo oslanjati na nekoga tko će u ključnom trenutku stati iza nas. Papir sve trpi, sve se može pisati do trenutka kada dođe do velike krize, onda ovisite sami o sebi i svojoj snazi u ringu sa svojim neprijateljem. Ako nisi dobro pripremljen i ako nemaš snagu izdržati 15 rundi, bit ćeš poražen. Za mene je to jedna dobro naučena lekcija, ne samo iz ovog što gledamo sada, nego i iz Domovinskog rata, kada smo imali sankcije i nismo mogli kupovati oružje od naših sadašnjih prijatelja u NATO Savezu - kaže Kotromanović. Zbog svog ega i taštine, Putin neće stati na pola puta smatra on.

- Rat će trajati dugo iako mi se čini da je došlo do zamora materijala i ljudi pa je intenzitet sukoba malo pao, za nekoliko oktava niže. Očito je i jednoj i drugoj strani potreban predah. Rusima je potrebno pregrupiranje snaga, a Ukrajincima to odgovara jer dobivaju na vremenu za organizaciju borbe gdje je to potrebno - kaže. Komentirao je i ugrozu humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz Mariupolja za što se međusobno optužuju i jedna i druga strana.

- Ne znamo koliko je istine u tome. U tom općem kaosu mnogi ljudi trpe i stradaju, i nadam se da će se dogovoriti oko toga da oni koji žele da mogu otići i da ostanu oni koji se žele boriti. Rusi tu kalkuliraju jer ne znaju što to znači, hoće li odlazak obitelji oslabiti ili ojačati ukrajinsku obranu - kaže. To što su ruske snage 30 kilometara od drugog najvećeg ukrajinskog postrojenja nije ugroza za Europu, poručuje Kotromanović.

- Za dlaku smo to promašili prije dva dana, moglo je biti gadnih probleme za Europu i nadam se da su naučili lekcije i da će biti pažljiviji. Očekujem da će Rusi u nekoliko dana elegantno zauzeti nuklearnu elektranu i nastaviti dalje. Ono što je krucijalno za ukrajinsku obranu je kontinuirano podizanje njena stupnja. važno je da se dobro organiziraju, bitno je kakve imaju zapovjednike, imaju li oni autoritet, održavaju li borbeni duh. Rusi će nastaviti svoju agresiju, ne mogu zamisliti da stanu i tu sramotu za potomke moćne Crvene armije ako ne završe svoju zadaću u nekom roku i ne poraze ukrajinske snage. Zbog toga je bitno da Ukrajinci u većim gradovima formiraju nekoliko crta obrane, da se ona ne i da se postavi dobra koordinacija zapovjedništva i terena. Ako ne dođe do strateškog sporazuma, rat će se nastaviti, a pobijedit će ona strana koja bude upornija - tvrdi Kotromanović koji smatra da je čitavu vojnu akciju na Ukrajinu isplanirala moćna ruska tajna služba FSB, a ne vojni vrh.



- Špekulira se o tome, ali ima logike. S obzirom na sve probleme moguće je da je vojni vrh stajao sa strane i da su dovedeni u situaciju da je sve napravljenoj mimo njihovih zahtjeva na terenu - smatra Kotromanović. Ukrajinsko zrakoplovstvo nije sasvim uništeno, no Rusija dominira zračnim prostorom, kaže.

- Nisam siguran da nisu uništili veći dio snaga, no vjerujem da su i dio njih sakrili. Nema sumnje da ruske zračne snage kontroliraju ukrajinski zračni prostor. Tu nema dvojbe. Razlika u sili je velika i nemoguće je da do sad nisu ovladali nebom. U sklopu prvih operacija, uništeno je dosta ukrajinskih sustava velikog dometa S300, vjerojatno je nešto i ostalo, no obrana se najviše oslanja na sustave kratkog dometa, a Ukrajinci su oborili i jedan helikopter koji je nisko letio. To je ono što ostaje ukrajinskoj obrani, kontrola neba do 3,4 kilometara maksimalno i držati ruske zračne snage u zračnom prostoru pod kontrolom - naveo je Kotromanović, a prokomentirao je i vijest da se Singapur pridružio sankcijama i zabranio izvoz vojne opreme Rusiji. Takvu je politiku nazvao licemjernom.

-Ako misle na konkretnu opremu a ne mikročipove, vodiče i poluvodiče koje ruska vojska upotrebljava, to je ok, ali da će izvoziti u Rusiju raketne sustave, topništvo, to neće ići, to je mali fejk, smiješno -kaže, a dodaje da je mogućnost da na Putina netko izvrši atentat potpuno nemoguća.

-Nikakve velike oporbene snage nema u prvom i drugom prstenu oko Putina. Razgovarao sam s ljudima u Moskvi i on za sada ima visoku potporu za akciju u Ukrajini. U ovom mi se trenutku tu čini nevjerojatnim, ne vjerujem u to mogućnost da netko iz blizine ruskog predsjednika se usudi napraviti takav čin. Putin se godinama ponaša kao diktator, oko njega su lojalni kadrovi i dok god oni misle da im dobro ide, dok sankcije nisu stisle čvrstim obručem, Putin može mirno spavati -smatra bivši ministar. Osvrnuo se i na jučerašnje prosvjede podrške Putinu u Beogradu.

-Srbi nisu svjesni situacije u kojoj žive. Oni dalje nisu svjesni i ne žele biti svjesni, ne kuže zašto su krivi, ni zašto su bombardirani, zašto je Republika Srpska uništena u vojnom pohodu hrvatskih i muslimanskih snaga. Oni misle da je to bila borba za srpski narod. I podrška Putinu pokazuje koliko su daleko od zbilje i nadam se da će demokratske i zdravorazumske snage kad tad ondje pobijediti. Srbija je naš susjed i ne možemo reći da nas nije briga.Volio bih vidjeti njihov progres, no te teško ostvarivo. Njihove režimske novine i dalje gaje taj kult. Kada ste vidjeli kod nas netko poziva u goste na radio ili televiziju osuđene ratne zločince? Kod njih su Šešelj i Šljivančanin stalni gosti, glavni politički komentatori koji analiziraju stanje u Hrvatskoj, BiH, objašnjavaju stvari radikalnom retorikom, huškaju narod i guraju ga u ovakve nepromišljene postupke - zaključio je.