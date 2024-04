Na Markovu trgu policajci zatekli dezorijentiranog I.P. (49) iz Vukovara. Ponavljao je da je mučen u podrumu Vlade

Subota 20. 4. 2024.

Prvi put u povijesti HNL-a neki je trener smijenjen nakon pobjede, i to u gostima! Vijest da je privremena uprava Majstora s mora za poraze smijenila nedavno postavljenog trenera Juru Ivankovića potresla je hrvatske nogometne krugove do temelja. Strasti su se smirile tek nakon objašnjenja koje zvuči dosta logično. Naime, tragom klupske politike smirivanja tenzija između hrvatskog sjevera i juga dogovoreno je da Hajduk nastavi gubiti utakmice do kraja prvenstva, što je Ivanković očito prekršio. Ivanković se branio da nije kriv on i da je u svlačionici rekao da moraju izgubiti jer je kontinuitet najvažniji, ali ga Makedonac Trajkovski očito nije razumio pa je postigao pogodak.

Nedjelja 21. 4. 2024.

Opet su se svi skupili u Jasenovcu na obljetnici proboja logoraša. Bili su tamo predstavnici brojnih stranaka, svećenici svih konfesija, građani svih stališa, Plenki, Njonjo, Pupi, pola Plenkijeve Vlade, Zokin izaslanik i brojni veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj i svi su se, kao i uvijek, sjatili oko Kamenog cvijeta. Mnogi su se pitali gdje su predstavnici Domovinskog pokreta, a onda su uočili neke od njihovih prvaka malo dalje, pa je Plenki poslao Njonju da otrči tamo i pozove ih bliže. Njonjo se pokunjen vratio sam pa ga je Plenki pitao u čemu je problem: "Poručili su mi da će ostati tamo za svaki slučaj da ne pokušamo proboj", rekao je Njonjo kroz suze.

Ponedjeljak 22. 4. 2024.

Kakav divan primjer hrvatskog zajedništva u Novom Vinodolskom. Premijerka u pokušaju Sandra Benčić i gradonačelnik Zagreba Tomica došli su u Novi Vinodolski kako bi Nagradu za promicanje rodne ideologije uručili ministru Olegu Butkoviću. Kada je otkriveno da je krava Milova, koja je postavljala Zoki neugodna pitanja, koja mu je prenosio Plenkijev Oleg, zapravo bik, svi su se digli na noge i Olega proglasili lažovom i manipulatorom. U potresnoj ispovijesti pred kamerama Oleg se rasplakao i rekao da mu je Milova na uho rekla da je rođena kao bik Mile, ali da se ona osjeća kao krava Milova i da želi da joj se, temeljem Istanbulske konvencije koja štiti rodnu ravnopravnost i za koju je i sam glasao, tako obraća. Svečanost je malo kasnila jer je Tomica iz Zagreba došao biciklom.

Utorak 23. 4. 2024.

Iako politički seizmolozi danima tvrde da će prvi popustiti Domovinski pokret, prvi je pukao Most! Dva važna pilona, Marija i Nino, srušili su sve mostove iza sebe u Mostu i otišli kući. Mariji je pukao film zbog Miletića koji smatra da život počinje čim frajer dobije broj telefona od žene i koji se od nje ogradio jer je rekla da život treba štititi, ali da zabranu pobačaja ne bi baš stavila u Ustav. Nino je rekao da "neće njemu nitko ženu zezati" i otišao za svojom Marom, a u kuloarima se šuška da razmišlja o osnivanju stranke ekonomskih migranata u kojoj će okupiti sve Nepalce, Filipince i Bangladešane jer, kako je rekao, njihovu muku najbolje razumijem jer sam i sam, trbuhom za kruhom, došao i iz naše strane zemlje".

Srijeda 24. 4. 2024.

Ustavni sud zaprijetio poništenjem izbora! Priopćenje USUD-a pročitao je njegov predsjednik Miro Šeparović, koji je naglasio kako su zatrpani tužbama prevarenih glasača koji su nakon izbora shvatili da to što su nekome preferencijalno dali glas i to što je taj pobijedio i ušao u Sabor ne znači apsolutno ništa i da nemaju pojma kome su zapravo dali glas, jer se pola zastupnika nalazi na listama za EU parlament, jer je ljepše boriti se za Hrvatsku za 10.000 eura nego za 2000. Bravo, Miro, svi su isti, viknula je jedna prolaznica iz Blata, jer je Miro čitao priopćenje u rodnom selu, gdje je s frendom Brankom, kojega poznaje i iz djetinjstva i iz stranke, malo navratio vidjeti kakvo je stanje s tamošnjim poljoprivrednim zadrugama. Nakon toga otišli su na ručak s jednim starijim gospodinom koji je imao bradu. Kažu da je bio malo pripit i da je govorio s jakim slavonskim naglaskom.

Četvrtak 25. 4. 2024.

Niz incidenata prilikom primopredaje moćnih Rafalea, jamaca naše nebeske stabilnosti i prosperiteta, jednog od glavnih prioriteta naše male, zračno-desantno napaćene domovine. Dok se Plenki ponosno obraćao cijelom svemiru da je Hrvatska poletjela u nebo, Rojs i Zoka su mu se iza leđa primaknuli Rafaleima i pokušali ući u kokpit. Možda bi i uspjeli da se Zoka nije spotaknuo i tresnuo na pod jer, kao što je poznato, nije baš vičan penjanju po sredstvima za uništavanje neprijateljske žive sile i materijalno-tehničkih sredstava. To je privuklo pažnju Ante Bačića Baće, svjetskog vojskovođe u neuspješnom pokušaju, koji ih je zalegao na pod. Rojs je kasnije rekao da se samo malo htio provozati. Kada su mu rekli da on nije pilot, odgovorio im je da je "vidio komande i ta je to isti đavi ki pruga, samo zerku brže". Drugi incident nehotice je napravio Plenki jer su mu se, dok je govorio, od ponosa toliko nadule junačke grudi da mu je pukla košulja, s koje je dugme tako poletjelo da je malo ozlijedilo ambasadora Francuske, baš u trenutku dok je računao koliko će Francuzi zaraditi na ovom poslu.

Petak 26. 4. 2024.

Na Markovom trgu, ispred Vlade, policajci su jutros zatekli potpuno ošamućenog i dezorijentiranog I. P. (49) iz Vukovara. Nesretni čovjek nije znao gdje se nalazi, samo je ponavljao da je bio u nekom podrumu. Kada su ga policajci malo ugrijali i okrijepili, rekao je da je cijelu noć mučen u podrumu Vlade, gdje mu je ministar vanjskih poslova čitao Jesenjina na ruskom, Plenki Baudelairea na francuskom, a Pupi mu je čitao ulomke iz svoje knjige "Lingvistika i ideologija", na srpskom! Mali Plenkijev Marko bi mu, kada bi ih preklinjao da ga prestanu mučiti i da ga puste, rekao da samo potpiše koalicijski sporazum i sve će njegove muke biti gotove.