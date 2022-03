Lavrov postavio novi uvjet za potpisivanje Iranskog nuklearnog sporazuma: 'Tražimo pisana jamstva od SAD-a'

Rusija je postavila jasne uvjete za rješavanje krize u Ukrajini, kazao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na današnjoj konferenciji za medije.

Moskva traži jamstva od SAD-a prije nego što će potpisati Iranski nuklearni sporazum, objasnio je Lavrov.

- Zahtijevamo da nam naši američki kolege daju pisana jamstva da sankcije koje su nametnute Rusiji neće ni na koji način naštetiti našem pravu na slobodnu, punopravnu trgovinu, ulaganja i vojno-tehničke suradnje s Iranom - poručio je.

- Iscrtali smo uvjete koje smatramo neophodnima za rješavanje ove krize. Smatramo da je potrebno eliminirati prijetnju koju godinama stvara NATO na ukrajinskom tlu - kazao je pa komentirao govor ukrajinskog predsjednika Zelenskog koji je optužio NATO da ne pomaže Ukrajini.

- Imam pitanje: Ako je Zelenski toliko uzrujan jer se NATO nije zauzeo za njih koliko se on nadao, znači li to onda se on očekuje da će se NATO uključiti u rješavanje ovog konflikta, umjesto da se fokusira na pregovaranje? Ispada da on ipak teži sukobu NATO-a i Rusije - kazao je, prenosi ruski TASS.

Izgleda da ne sluša dnevna izvješća koje svakodnevno šalju Washington, Paris i Berlin, smatra Lavrov, a ovakva retorika ne daje optimizma u rješavanju situacije.

- Teško je komentirati treću rundu pregovora, ali izjave Zelenskog ne ulijevaju optimizam. Eksplodirao je od kritika te je bio i pomalo nepristojan - kazao je te poručio kako se nada da će Zelenski promijeniti svoje ponašanje.

- Možemo se nadati da će se njegovo raspoloženje danas promijeniti, ipak on često mijenja raspoloženja - zaključio je Lavrov.

