Koronazimovanje neke je turiste vezalo uz Jadran

Nekima se omililo na našem moru i ne planiraju kući tako skoro. Ovo je tzv. mrtva sezona, i bez korone, ali kod nas još uvijek svakodnevno boravi između 15.000 i 20.000 turista. Ponajviše gostiju bude za vikend, međutim, mnogi su stalna postava već tjednima, a tako planiraju i dalje.

U Istri radi šest kampova

Između svojih prenapučenih gradova i Jadrana, izabrali su svježi zrak i manji rizik od korone. Zimu u doba pandemije neki čak namjeravaju provesti u kampu, pa u Istri recimo, gdje su lani cijelu godinu radila tri, sada zbog povećane potražnje planira ostati otvoreno čak šest kampova. To su kampovi s grijanim mobilnim kućicama, grijanim sanitarnim čvorovima, koji imaju male dvorane gdje se gosti mogu družiti u slučaju ružnog vremena. Nastavlja se time ljetni trend kad su u kampovima odsjedali prvi put i vjerni hotelski gosti. Posljednjih dana domaćini u kampovima ugošćavaju između 500 i 800 gostiju.

– Da, s time da je ove godine poraslo zanimanje ne samo za kampove na obali nego i na kontinentu te posebice na Plitvicama. Takav odmor definitivno je u trendu zbog svježeg zraka i distance, što je ove godine bio jedan od važnih uvjeta za odmor – kazao nam je Adriano Palma, direktor Kamping udruženja.

Unatoč novom trendu, većina se naših zimskih gostiju ipak priklonila čvrstim objektima. Za zimovanje u obiteljskom smještaju odlučilo se najviše turista, oko 4000, a od kampova su puniji i hoteli koji imaju oko 3000 gostiju. Pune su i mnoge vikendice te stanovi za odmor čiji vlasnici prvi put tako dugo ostaju na moru. Zahvaljujući radu od kuće, neki na Jadranu zarađuju i plaću, a zanimljivo je da kamping gostiju, koji se inače u ovo doba godine broje na prste, još uvijek ima duž obale. U Istri ih je posljednjih dana ponajviše, između 200 i 300, na Kvarneru od 150 do 250, u Splitsko-dalmatinskoj županiji sedamdesetak do sto, u Zadarskoj županiji pedesetak itd. Uglavnom se radi o strancima, ali “zaluta” i pokoji domaći. Upravo su domaći, koji u normalnim sezonama čine samo dva-tri posto od zamalo tri milijuna kamp-gostiju, od početka godine (jedini) bili i brojniji nego lani. Do kraja listopada u kampovima su, inače, uknjižili 1,3 miljuna gostiju i 8,8 milijuna noćenja, što je polovica rezultata iz rekordne 2019. U Istri su prezadovoljni jer su taj omjer u turizmu neočekivano održali i sad u studenome.

– Trenutačno imamo devetstotinjak gostiju u hotelima, 650 u privatnim kućama i dvjestotinjak u kampovima, a donedavno je u unutrašnjosti Istre praktički sve bilo puno. Odlično je išlo malim obiteljskim hotelima, konobama, vinarijama, uljarama..., svima. Zadnji vikend imali smo čak 4250 gostiju, a lani u isto vrijeme 9000. I vrijeme nas je puna tri tjedna super služilo, bili smo u kratkim rukavima, ljudi su se kupali, ali zadnjih dana nam je osjetno pao broj gostiju iz Italije i Slovenije – kaže direktor Turističke zajednice Istre Denis Ivošević.

Vile nikada jeftinije

Kuće i vile za odmor su nikad jeftinije. Mjesečni najam kuće plaća se od 2000 do 3500 eura. Ljetos je za to trebalo izdvojiti 10.000 do 12.000 eura. U kampovima je jeftinije, mjesec dana se može boraviti već za četiristotinjak eura. I hoteli, dakako, nude popuste na ionako niske izvansezonske cijene za dulje boravke. I ne samo to, fleksibilni jadranski domaćini osmislili su i novu uslugu, tzv. home office in a hotel. Tako u riječkom hotelu Bonavia Plava Laguna nude sobe za ured tijekom radnog dana, uz wi-fi, doručak, teretanu i wellness. Očito, u godini korone svaki euro zlata vrijedi.