Kolarić: Tri su ishoda, a najbolji je ako omikron istisne deltu

Prema svemu sudeći, varijanta koronavirusa omikron stigla je i u Hrvatsku. Sumnja se da je dvoje hrvatskih građana zaraženo novim sojem. U Institutu Ruđer Bošković (IRB) potvrdili su danasr da je kod jednog pacijenta na području Zagreba utvrđena sumnja na prisutnost nove varijante omikron.

U Institutu navode kako je potencijalno pozitivan uzorak na prisutnost virusa SARS-CoV-2 prikupila 1. prosinca 2021. godine Poliklinika Medikol u sklopu PCR testiranja.

- Osoba koja je pristupila testiranju izrazila je sumnju na mogućnost zaraze novom varijantom koronavirusa omikron, zbog kontakta s osobom iz Južnoafričke Republike. Njezinom je privolom uzorak upućen u daljnju obradu u Laboratorij za naprednu genomiku IRB-a pod vodstvom dr. sc. Olivera Vugreka.

VIDEO: Analiza IRB-a: Dokazana je prisutnost mutacija karakterističnih za novi soj omikron

Prekratko vrijeme

"RT-PCR analiza ukazala je na određena odstupanja u usporedbi s drugim varijantama koronavirusa. Daljnja ciljana analiza sekvencioniranjem ključnih regija SARS-CoV-2 genoma dokazala je prisutnost mutacija karakterističnih za novu varijantu SARS-CoV-2 omikron", ističe u priopćenju Institut Ruđer Bošković te dodaje da su za konačan nalaz potrebna 72 sata.

Oglasio se kasnije tijekom dana i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) odakle su poručili da je u Hrvatskoj kod dvije osobe oboljele od COVID 19 potvrđena visoka sumnja na omikron inačicu koronavirusa, a u ponedjeljak se očekuje konačan nalaz sekvencioniranja. Osobe za koje se pokazala visoka sumnja na varijantu omikron epidemiološki su povezani, no izvor zaraze još se ne može jasno detektirati. Riječ je o hrvatskim građanima koji nisu boravili u JAR-u, a bili su na sastanku u Hrvatskoj gdje je bilo i inozemnih gostiju. Kontakti tih oboljelih osoba poslani su u karantenu u trajanju od četrnaest dana i posljednji dan karantene trebaju se testirati, ističu u HZJZ-u.

Epidemiolog Branko Kolarić, član Znanstvenog savjeta za borbu protiv pandemije koronavirusa Vlade RH, napominje kako je jasno da će se u Hrvatskoj teško spriječiti širenje nove varijante virusa uz ovakvu epidemiološku situaciju, no kaže i kako se još ne može reći što će omikron donijeti.

- Teško ćemo ga spriječiti zbog toga što imamo velik broj zaraženih i ljude koji bi trebali biti u karanteni, a trenutačno nisu. I sve to dovodi do mogućnosti da se taj virus širi – kaže prof. dr. sc. Branko Kolarić.

Dr. Kolarić ističe i da je još prerano reći kako će se ponašati omikron varijanta virusa jer je prošlo premalo vremena otkad je otkriven. Upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije i drugih tijela dana su upravo zbog te neizvjesnosti u ponašanju ove varijante, dodaje.

- Virus ne poznajemo dobro da bismo mogli reći kako će se ta varijanta ponašati. Može se ići prema tri ishoda: jedno je da nema nikakvog utjecaja na epidemiju i da ostane kako je bilo do sada, drugo je da ima pozitivan utjecaj i to bi bilo najbolje, recimo da izaziva manje teške kliničke slike i smrtnost i da širenjem istisne delta-varijantu. To bi moglo biti i rješenje za ovu epidemiju. Treći, lošiji ishod bio bi da se pokaže da može uzrokovati neke druge probleme ili ozbiljnije kliničke slike kod mlađih bolesnika ili veću smrtnost općenito. No, apsolutno još ne možemo znati što nas od toga čeka s omikronom jer praktički tek tjedan dana znamo za postojanje te nove varijante – kaže dr. Kolarić.

Stoga smatra da je potreban i dalje oprez sve dok se ne vidi kako će teći zaraza kod ljudi koji su zaraženi tom varijantom virusa. Naime, ovaj val zaraze obilježava i masovno skrivanje kontakata te mnogi oboljeli kažu epidemiolozima da u posljednjih 48 sati nisu imali ni jedan kontakt. To smanjuje mogućnost kontroliranja i nove varijante virusa pa je oprez nužan.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nada u dobar ishod

- Dakle, još ne možemo vidjeti ništa. Imamo tek tjedan dana podatke, a za neku hospitalizaciju treba dva do tri tjedna da vidimo kako će se kod zaraženih omikron-sojem bolest razvijati i kako će se ubuduće cijepljeni zaražavati tim sojem. Bez takvih podataka, za koje treba vremena, doista ne možemo znati ništa nego se nadati da će omikron ipak imati onaj pozitivan ishod na epidemiju, a bilo bi odlično da se na taj način razriješi cijela ova situacija – zaključuje epidemiolog Branko Kolarić.

Inače, u Hrvatskoj je danas zabilježeno 4465 novih slučajeva zaraze, a umrle su 54 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Prije tjedan dana, na isti dan, imali smo 5502 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je tada preminula 51 osoba. Trenutačno je u Hrvatskoj 31.348 aktivnih slučajeva zaraze. Među njima su 2382 pacijenta na bolničkom liječenju, a od njih je na respiratoru 317 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 628.241 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 11.150 umrlo. Zaključno s današnjim danom cijepljeno je 64,77 posto odraslog stanovništva. U petak je utrošeno 23.655 doza cjepiva, a od toga je 4839 osoba cijepljeno prvom dozom.