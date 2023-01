Kako je protekao prvi radni dan u eurozoni? 'Danas je bilo teže jer je većina kovanica potrošena'

Ulazak u europodručje i prelazak s kune na euro bila je tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u u kojoj su gostovali Tihomir Mavriček (izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a), Tamara Perko (direktorica Hrvatske udruge banaka), Josip Zaher (savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore za trgovinu) i Jelena Tabak (predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK).

Mavriček je rekao da, prema informacijama koje su dobili od banaka, sve sistemski važne banke su uredno započele svoj dan. Bilo je manjih poteškoća koje su otklonjene, piše HRT.

- Tijekom dana su bile određene nedostupnosti mobilnog i internetskog bankarstva, no tijekom dana je sve otklonjeno i svi sustavi rade. U bankarskom svijetu ovo je bila uspješna konverzija - rekao je.

O tome kakva je situacija danas bila u bankama, Perko je rekla da je dan prošao zaista odlično i sve funkcionira.

- Najviše vremena za prilagodbu je trebalo online bankarstvu, ali tijekom poslijepodnevnih sati i to se dovelo u normalu. S ponosom možemo reći da sve funkcionira, dodala je.

Na pitanje je li bilo prigovora, rekla je da je nekim karticama trebalo manje vremena, nekima više, no govorimo u satima. Ističe da je priprema bila dobro napravljena, pa je i sama izvedba provedena uspješna.

- Nakon dugih priprema i prilagodbe, sustav trgovine je profunkcionirao od jutra, naglasio je Zaher.

Upute su bile, rekao je, da ljudi na početku plaćaju više karticama, no dogodilo se suprotno i plaćanje u novcu je bilo do 75%. Do podne su bila većinom kunska plaćanja, a kasnije u eurima.

- Neki manji trgovački lanci su imali određenih problema s informatičkom opremom, no to je vrlo brzo otklonjeno, dodao je.

Novogodišnja noć je bila vesela i po pitanju blagajne, rekla je Tabak objašnjavajući da su se ugostitelji snalazili - primali su eure i kune, vraćali su eure, što je bio nagli prijelaz, no sljedeći dan je bilo malo lakše.

- Danas je bilo teže nego 1.1. jer je većina kovanica potrošena, posebice što se tiče centa, rekla je.

Ljudi većinom plaćaju u kunama, a vraćaju eure. Problem im u ovom prijelaznom razdoblju predstavlja polaganje utrška - većinom dolazi u kunama, a to ne mogu polagati na bankomatima.

- Danas su bili jako veliki redovi u bankama, no službenici su napravili sve da to bude što brže, rekla je.