Kako je došlo do kaosa ispred Skupštine u Beogradu: Lancima i metalnim šipkama prebili građane

Dva dana nakon kaosa u Skupštini Srbije, nove scene tuča, privođenja, ali ovaj put ispred Skupštine Grada Beograda. Kako je javljao N1 Srbija, gradske zastupnike i zastupnice su na ulazu u zgradu dočekale metalne ograde i velik broj pripadnika osiguranja. Kada je sjednica trebala započeti, oporbeni zastupnici izašli su ispred predsjedavajućeg sa zastavama Srbije i pjevali državnu himnu. Za to vrijeme vladajući su sjedili u svojim klupama. I dok su odjekivali taktovi himne, vladajući zastupnici radili su kao da se ništa ne događa i usvojili sve točke dnevnog reda.

No, nakon završetka sjednice izbili su nemiri, policija je intervenirala i privela nekoliko osoba. Do tuče je došlo kada su okupljeni građani krenuli uklanjati ograde koje su bile postavljene, nakon čega su pripadnici privatnog osiguranja počeli preskakati te ograde i tući se s okupljenim građanima. U jednom trenutku došlo je do ozbiljnog fizičkog obračuna, kako je prenosio dnevni list Danas, a osiguranje je bilo zasuto crvenom bojom. Jedna žena je ozlijeđena.

Građani se osim bojom, gađali zgradu gradske uprave jajima. Došlo je do uhićenja, a tenzije su još više narasle kada su aktivisti pokušali spriječiti policiju da odveze uhićene tako što su okružili policijski automobil, kao i vozilo hitne pomoći da pruži pomoć ozlijeđenom pripadniku privatnog osiguranja. Aktivisti Inicijative "Most ostaje" i pristaše Stranke slobode i pravde blokirali su promet u središtu Beograda te razvili dva transparenta na kojima je pisalo "Korupcija ubija" i "Ruke su vam krvave",

Predsjednica Narodne Skupštine Ana Brnabić događaje ispred gradske skupštine nazvala je "aktom terorizma" koji su, kako je rekla, izveli pripadnici opozicije. Predsjednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije Aleksandar Ivanović izjavio je da je policija ispred Skupštine Grada Beograda omogućila osiguranju Srpske napredne stranke "koje je lancima i metalnim šipkama prebilo okupljene građane", da se "povuče u zgradu, presvuče i ode". Natalija Stojmenović iz zastupničke grupe ZLF-PSG optužila je upravu Grada Beograda da "ne služi čuvanju građana nego mafijaša".

Policija koja se također sukobila s građanima privela je petoricu aktivista koji su odvezeni u policijsku postaju u Novom Beogradu, nakon čega su se ispred policije okupili građani, aktivisti i političari koji traže puštanje na slobodu uhićenih. Situacija u Srbiji došla je do točke usijanja, a aktualna vlast sve teže može kontrolirati situaciju u kojoj su nezadovoljni građani praktički svaki dan na ulici i izgubili su svako povjerenje u institucije koje drže Vučićevi naprednjaci. A vlast na nezadovoljne građane ide odmazdom. Tako su prosvjetari koji prosvjeduju dobili smanjenje plaće. Ovakvi potezi izgledaju kao kad piroman ide gasiti požar i samo će izazvati još veći bijes građana.

>> VIDEO Oporbeni zastupnici ispalili dimne bombe u Skupštini Srbije