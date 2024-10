Kako je Donald Trump zaratio s novim britanskim premijerom zbog objave na LinkedInu

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer proveo je ljeto čineći oprezne poteze kako bi se dodvorio Donaldu Trumpu. Zatim je zaposlenica laburista izazvala diplonatski skandal objavom na LinkedInu. Prije manje od mjesec dana Starmer je organizirao ne samo sastanak s republikanskim predsjedničkim kandidatom, već i večeru u Trump Toweru koja se protegla u noć, piše Politico. Dužnosnici britanske vlade bili su oduševljeni ishodom susreta koji se dogodio tijekom Starmerova posjeta New Yorku na globalnom summitu, gdje je nepredvidivi bivši predsjednik hvalio novopečenog britanskog premijera. Sastanak je na kraju potrajao dva sata, a radosni sudionici su rekli da su nazvali zračnu luku da pomaknu vrijeme polijetanja Starmerova zrakoplova koji je čekao dok se spremao za povratak kući.

Uspješan međusobni okršaj bio je udar za ljevičarskog premijera koji je očajnički želio doći do milosti tvrdog desnog mogućeg povratnika u Bijelu kuću. Suzdržani bivši britanski odvjetnik za ljudska prava i tužitelj teško bi se mogao više razlikovati od bombastičnog i kontroverznog američkog biznismena. Ali u zemlji u kojoj je "poseban odnos" sa SAD-om odlučujući, čak i najvjerniji socijalist u novoj vladi razumije potrebu zadržati Trumpa na svojoj strani. Međutim, sav taj naporan rad riskira da bude poništen nakon što je suradnica laburista otišla na stranicu za poslovno umrežavanje LinkedIn s pozivom za osoblje da pomogne u kampanji demokratske predsjedničke kandidatkinje Kamale Harris.

"Imam gotovo 100 zaposlenika Laburističke stranke (sadašnjih i bivših) koji idu u SAD u sljedećih nekoliko tjedana, u Sjevernu Karolinu, Nevadu, Pennsylvaniju i Virginiju", napisala je šefica operacija Laburističke stranke Sofia Patel. "Imam 10 slobodnih mjesta za bilo koga tko može otići u državu Sjevernu Karolinu. Osigurat ćemo vam smještaj."

Patel nije imala razloga misliti da će izazvati diplomatski incident. Prethodnih je mjeseci na LinkedInu dijelila slične objave. “Planiram putovanje za osoblje Laburističke stranke kako bih pomogla našim prijateljima s druge strane bare da izaberu svoju prvu predsjednicu (drugu sreću!)”, napisala je u kolovozu. "Pokažimo demokratima kako pobijediti na izborima!" Ali ovoga su puta njezini postupci pokrenuli lanac događaja koji riskiraju narušavanje delikatnog odnosa koji su Starmer i njegov tim mjesecima kovali s mogućim budućim vođom slobodnog svijeta.

X (bivši Twitter) račun pod nazivom "max" s plaćenom plavom kvačicom i profilnom fotografijom pokojnog francuskog pisca Alberta Camusa objavio je snimku zaslona Pateline objave, nakon što ju je prijatelj iz laburističkog osoblja označio vlasniku računa. Max je napisao, bez pružanja dokaza, da je te kampanje "financirala Laburistička stranka".

Zatim ga je preuzeo račun Politics UK — koji dijeli političke naslove sa svojih više od 300.000 sljedbenika, potičući trenutni viralni porast. Objava se proširila političkim Twitterom, podijeljena putem pro-Trumpovih računa sa sve većim brojem sljedbenika. Tada su stvari stvarno izmakle kontroli.

Vlasnik X-a i Trumpov pristaša Elon Musk podijelio je jednu od snimki zaslona uz jednostavan komentar: "Ovo je protuzakonito." Bilo je nevažno je li bio u pravu: granata je eksplodirala, piše u analizi Politica. Glavne novinske organizacije počele su objavljivati naslove dok su republikanci kritizirali laburiste. Pro-Trumpova zastupnica Predstavničkog doma Marjorie Taylor Greene izjavila je da "strani državljani ne smiju ni na koji način biti uključeni u izbore u SAD-u", dok je senator Tom Cotton rekao da je britanska invazija kampanjaca "još jedan razlog" da se glasa za Trumpa.

Laburisti su se brzo prebacili u obrnuti režim rada. Patel je izbrisala sve svoje prethodne objave na LinkedInu o planu. Suradnici su u razgovorima s novinarima pokušali umanjiti svađu. Baš kad se činilo da je svađa utihnula, u ponedjeljak navečer Trumpova kampanja otkrila je da je njezin pravni tim podnio žalbu.

Tim koji vodi Trumpovu predsjedničku kampanju priopćio je da je američkom Saveznom izbornom povjerenstvu podnio prijavu protiv vladajuće britanske Laburističke stranke, optuživši ih za "nezakonito strano miješanje i doprinos kampanji, uključujući i financijski", demokratske kandidatkinje za predsjednicu.

Trumpovi odvjetnici tvrde da takva pomoć stranih aktera predstavlja kršenje američkih zakona o financiranju kampanja. "Kampanja Kamale Harris je prihvatila i pribjegla stranoj nezakonitoj pomoći, što je još jedan pokušaj u nizu antiameričkih pokušaja miješanja u izbore", rekla je Susie Wiles, jedna od vodećih osoba Trumpove kampanje.

Kao dokaz miješanja britanskih laburista u američke izbore, Trumpov izborni stožer navodi medijska izvješća o tome da su dužnosnici Laburističke stranke proteklih mjeseci putovali u SAD kako bi ponudili savjete kampanji Kamale Harris. Među njima su bili i Morgan McSweeney, šef kabineta britanskog premijera Kiera Starmera, zatim Matthew Doyle, šef komunikacija u uredu premijera, te McSweeneyeva savjetnica za strateška pitanja Deborah Mattinson. Kao dokaz u prijavi nudi se i objava Sofie Patel.

U svojoj prvoj javnoj izjavi, laburisti su inzistirali da zaposlenici koji idu u SAD to čine u skladu s pravilima. “Tamo gdje sudjeluju laburisti, oni to čine o vlastitom trošku, sukladno zakonima i pravilima”, stoji u priopćenju. Ali republikanci im nisu bili voljni vjerovati na riječ.

"U ovakvim istragama važni su detalji", rekao je Jason Torchinsky, republikanski financijski odvjetnik. “Laburisti mogu tvrditi da se aktivisti sami financiraju, ali jasna središnja koordinacija ovoga i nekih formulacija na LinkedInu postavlja pitanja. Ovdje sigurno ima dovoljno dima da vrijedi provjeriti ima li vatre.”

Bez obzira na utemeljenost pravne pritužbe, interna vatra okomila se na Patel zbog dvosmislenog teksta njezinih objava na LinkedInu. “Ona dobiva gomilu odgovora na ovo”, rekla je jedna osoba upoznata s početnom koordinacijom laburističkih aktivista, “osobito od kolega koji misle da je postupila nepromišljeno. Laburisti se distanciraju od nje, ne samo od njezinih postupaka nego i od nje profesionalno.”

Neki su pak stali u obranu suradnice koja je tek htjela pomoći, a koja se ne može javno braniti. "Ovo je pretjerano napuhano i nije pošteno da se zaposlenici koji je uvijek ostajala iza scene daje međunarodna pozornost zbog nečega što je očito bezazlen projekt", objavila je Tara Jane O'Reilly, bivša dužnosnica laburista, na Twitteru. “Nadam se da je viši rukovodioci laburista podržavaju.”

Laburistički saveznici u Washingtonu složili su se da je gnjev bio bura u šalici čaja - i ustvrdili da unatoč tome što je snažno odjeknula u Ujedinjenom Kraljevstvu, svađa je imala mali utjecaj u SAD-u. "U izborima u Sjedinjenim Državama vrijednim više milijardi dolara, pitanje oko šačice volontera koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva je sporedna stvar", rekao je Josh Freed, viši potpredsjednik u think tanku lijevog centra Third Way u D.C.

Freed je, međutim, priznao da su laburisti bili nespretni u načinu na koji je njihova shema postala publicirana. Čelnik Reform UK Nigel Farage Farage, koji je utjecajan u Trumpovom taboru, rekao je da je Starmer "uvrijedio nadolazeću Trumpovu administraciju", dok je Richard Grennell, za kojeg se u Washingtonu govorilo da je mogući Trumpov izbor za državnog tajnika, kritizirao laburiste na televiziji BBC.

Sam Starmer bio je prisiljen inzistirati da svađa neće ugroziti njegov odnos s Trumpom, ako se republikanski kandidat doista vrati u Bijelu kuću. “Proveo sam vrijeme u New Yorku s predsjednikom Trumpom, večerao s njim. Svrha tog susreta bila je osigurati da između sebe uspostavimo dobar odnos, što smo i uspjeli”, rekao je novinarima. “Imali smo dobru, konstruktivnu raspravu i, naravno, kao premijer Ujedinjenog Kraljevstva radit ću sa svakim koga američki narod izabere za svog predsjednika.”

