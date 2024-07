S ovog mjesta je atentator pucao na Trumpa: Nanišanio ga s krova tvornice udaljene 120 metara

Na predizbornom skupu na poljoprivrednom sajmu Butler Farm Show, bivši predsjednik Donald Trump bio je meta pokušaja atentata od strane snajperista koji se pozicionirao na krovu proizvodne tvornice udaljene više od 120 metara od pozornice. Otvoreni skup održavao se na prostoru sajma Butler Farm Show, čije prostrane površine pružaju snajperistu gotovo neometanu liniju pogleda prema bivšem predsjedniku s njegovog uzvišenja.

Tim koji čuva Trumpa od snajperista prema izvorima koje je kontaktirao The Post, uzvratio je vatru s krova druge zgrade blizu Trumpa - iza tribina na kojima je bila publika. Tijelo snajperista kasnije je pronađeno na zgradi koja pripada tvrtki AGR International, Inc., dobavljaču automatizacijske opreme za industriju staklene i plastične ambalaže, čije zemljište graniči s prostorom sajma, odvojeno samo žičanom ogradom. Pucnjevi su potekli s vrha zgrade, dijela kompleksa tvrtke AGR International Inc., koji se nalazi iza i lijevo od tribina punih okupljenih na skupu, usmjerenih prema pozornici dok je Trump govorio. "Hej, ljudi, jel gledate, na krovu vam je!" - vikali su posjetitelji mitinga policajcima, pokušavajući ih usmjeriti prema napadaču.

Zgrada udaljena je dalje od obližnjih cesta Whitestown Road i Evans City Road od svojih susjednih struktura. Osim nekoliko stabala na zemljištu tvrtke AGR International, krov zgrade pruža jasan pogled prema prostoru sajma, s ničim drugim osim trave između puške snajperista i bivšeg predsjednika. Izvorima u provedbi zakona Associated Press, s mjesta događaja povrat AR-stil poluautomatske puške snajpera.

I was the Sniper Employment Officer for my battalion and led hundreds of combat missions. There were major security lapses in the security plan that allowed a shooter to engage President Trump from ~130 meters - an easy shot. A 🧵 pic.twitter.com/eim0DzMRw6