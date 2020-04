Kako će se služiti mise u Hrvatskoj: Razmak među vjernicima četiri metra, jedan ulaz, dva izlaza...

Dok se u idućih dan-dva čeka dogovor Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako će izgledati misna slavlja sljedeće nedjelje, u biskupije stižu prijedlozi iz župa, a neke su angažirale i epidemiologe. Sve bi župe u biskupije mogle poslati podatke o veličini crkava i broju vjernika te specifičnim uvjetima.

Predlaže se da se definira i najveći mogući broj nedjeljnih misa, tj. da se poveća dosadašnji uobičajeni broj misa kako bi se omogućilo sudjelovanje što većem broju vjernika. Broj i raspored misa procjenjivao bi se na razini svake zajednice ovisno o unutarnjoj i vanjskoj kvadraturi, broju svećenika i broju očekivanih vjernika.

Video: Prof. dr. sc. Nenad Ban savjetuje čega bi se građani trebali držati i nakon opuštanja mjera

Crkva stalno otvorena

Epidemiologe bi najviše mogao zanimati prijedlog koridora na ulazu u crkvu, kroz koji bi prolazili vjernici uz obveznu dezinfekciju i nošenje maske. Ulaz u crkvu bio bi samo jedan, i to s vidljivo označenim smjerom, te jedan ili dva izlaza, a prolaz bi bio jednosmjeran kako bi se izbjeglo susretanje ljudi. Organizacijski odbor župe preuzeo bi na sebe označavanje i sjedećih mjesta u klupama i stajaćih na udaljenosti od četiri metra u svim smjerovima, čega bi se vjernici morali pridržavati. Na svetu pričest bi se išlo samo u sredini crkve, i to jedan po jedan, a u klupe bi se vraćalo sa strane. S time da se pričest može dijeliti i izvan crkve.

Mnogi se vjernici pitaju što će se dogoditi kada se popuni crkva: to bi se rješavalo tako što bi redari na ulazu zamolili one koji ne stanu u crkvu da pričekaju sljedeće misno slavlje. Predlažu se i neki načini planiranja dolaska na mise, npr. po uzoru na raspored pri blagoslovu obitelji, prema ulicama u kojima vjernici žive ili čak uz najavu telefonom, što traži nešto veću organizaciju. Župe se obvezuju uz sve dostupne informacijske kanale informirati svoje vjernike o načinu, mogućnostima i uvjetima sudjelovanja na misnim slavljima. Mise bi se mogle pratiti i izvan crkava, preko razglasa, s time da bi se mjesta za razmak također označila na najmanje dva metra. Vrata crkve bila bi stalno otvorena, a preporučuje se da ljudi stariji od 65-70 godina ne ulaze u crkvu, nego da koriste vani označena mjesta i da se za njih vani osiguraju stolice. Također, ostala bi preporuka da stariji ljudi do daljnjega ne dolaze na misna slavlja i da ih prate na televiziji ili putem interneta u svojim domovima. Na svakim vratima crkve bila bi najmanje dva redara, a predlaže se, ako se pokaže potreba, da se mjeri i temperatura digitalnim toplomjerima vjernicima koji uzlaze u crkvu, kao što je praksa u brojnim institucijama. Redari bi bili i na svetoj pričesti i to po dva koji usmjeravaju red za pričest i dva pokraj svećenika koji usmjeravaju nakon primanja pričesti.

Dezinfekcija nakon misa

Nakon svake mise dezinficirale bi se sve klupe. U Austriji je, primjerice, određeno da u crkvama na svakih 20 četvornih metara smije biti jedan vjernik, dok Talijanska biskupska konferencija traži da mise počnu od 3. svibnja te da, npr., u crkvama u koje može stati 200 osoba za početak na misama bude njih deset. - Mi propisujemo socijalnu distancu na dva metra udaljenosti među ljudima u prostorima. Sve što je propisano vertikalnim mjerama poput trgovina velike kvadrature gdje može biti i više od 10 ljudi vrijedit će i za crkve - rekao je prošloga tjedna ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.