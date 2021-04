'Kakav je život djeteta koji svakih šest mjeseci mijenja školu, obitelj u kojoj živi... sustav mu je maćeha'

Ovo je doista situacija koju bih voljela da nikad više ne doživimo - rekla je na početku emisije Ella Selak Bagarić, psihologinja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba govoreći o slučaju preminule djevojčice koja je podlegla ozljedama u Klaićevoj bolnici. Selak Bagarić je izrazila sućut 'svima koji su to dijete voljeli'. U emisiji Večernji TV-a govorila je o zlostavljanju djece, stanju u sustavu i iskustvima koje je doživjela u poslu.

- Kada sam počela raditi pametniji od mene su me naučili da je sustav zaštite djece svatko. Svatko snosi odgovornost ako vidi da neko dijete pati. Ako ima samo sumnju da se djetetu nešto loše događa, on nije Poncije Pilat, treba prepustiti sustavu koji je zadužen za to da donese takvu procjenu - rekla je Ella Selak Bagarić i dodala kako 'sasvim sigurno postoje propusti u sustavu'.

- Sasvim sigurno i da postoje na mom radnom mjestu i da ću ja napraviti neku grešku. Tko radi taj i griješi. Međutim, doista je pitanje odgovornosti i snošenja odgovornosti, ne samo stručnjaka socijalne zaštite. Već i u sustavu sudstva koji donosi nekakve mjere kada treba zaštiti zlostavljanu djecu, nas u zdravstvu - prepoznajemo li dovoljno da su nam djeca zlostavljana? Prepoznaje li pedijatar da dijete ima nekakve poteškoće - upitala je Selak Bagarić.

- Svaki ujak, baka, djed... svi mi dijelimo tu odgovornost da zaštitimo djecu od toga kada su u riziku, da ne dožive traumatska iskustva ili ne daj Bože ovakav tragičan kraj - rekla je.

- Jasno je da se u Hrvatskoj (nasilje) ne prijavljuje dovoljno - izjavila je i dodala kako su njihova iskustva s radom u sustavu obrazovanja je takvo 'da se ne prepoznaje dovoljno' ili da 'škole čuvaju ugled'.

- Štite stručnjake, a zapravo ne zaštite dijete, pogotovo ako je u pitanju nekakav bullying - dodala je.

Poručila je i da se zamisli situacija u kojoj je otac zlostavljač koji tuče dijete, kako će reagirati na stručnjake koji ga prijave?

- To je naša svakodnevica. Roditelji su nezadovoljni ako mi poduzmemo sve što moramo poduzeti da zaštitimo dijete - rekla je i dodala kako roditelji znaju reagirati tako da kažu kako nitko drugi nije vidio to što su vidjeli oni u poliklinici.

Selak Bagarić je kazala i kako oni ne mogu dopustiti da im je dijete 'papir' te da svako dijete koje je zlostavljano 'zahtijeva barem pet telefonskih poziva'.

Rekla je i kako je 'jako frustrirana kako izgledaju sudski procesi'.

- Gledam djecu koja se kao božićna bombonijera, koju prosljeđujete dalje kao poklon, idu iz ruku jedne udomiteljske obitelji u drugu udomiteljsku obitelj, u treću udomiteljsku obitelj... a roditeljima se produžuju njihova roditeljska prava i nitko ne presiječe i kaže - to dijete ima pravo nastaviti svoj život dalje, ima pravo na posvojenje - rekla je.

- Kao stručnjak se osjećate nemoćno kada gledate dijete i roditelje i mislim da bi svima bilo jasno da ako netko nakon pet godina učiniti neku promjenu i poboljšati roditeljstvo, da to neće učiniti niti za pola godine - kazala je.

- Sustav stalno daje priliku roditeljima, a oduzima je djetetu. Dijete nema vremena, ima jedno djetinjstvo - zaključila je.

- Kakav je život djeteta koji svakih šest mjeseci mijenja školu, obitelj u kojoj živi, mijenja prijatelje, način na koji se odijeva, kuću u kojoj živi... Djetetu koje je već traumatizirano sustav postaje maćeha - poručila je.

Smatra kako je sustav preopterećen te da su brojke zlostavljane djece poražavajuće. Dodala je kako je u 'lockdownu' porastao broj obiteljskog i nasilja nad djecom. Dodaje kako je u sustavu nedovoljno stručnjaka.

Poručila je i kako je roditelj kada udari dijete 'izgubio bitku'. Dodaje kako ljudi obično kažu kako su i njih tukli te da im 'ništa ne fali'.

- Velika razlika između onda i sad je da mi danas znamo da to šteti djeci. Da ostavlja samo negativne posljedice i da dijete iz toga neće apsolutno ništa naučiti - objasnila je.