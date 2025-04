FOTO Šumoborci posadili više od 200 tisuća sadnica u najvećem volonterskom programu pošumljavanja

Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i agencija HEARTH, organizatori najvećeg volonterskog programa pošumljavanja ŠUMOBORCI, koji se već četvrtu godinu održava u Hrvatskoj, neki dan su završili s proljetnim akcijama pošumljavanja, a kako kažu organizatori, ovo je bilo najintenzivnije razdoblje sadnje do sada što se tiče broja održanih akcija i broja uključenih volontera.

-Od početka veljače do sredine travnja 2025. održali smo čak 24 akcije pošumljavanja u kojima je sudjelovalo 2,260 volontera, popularno zvanih Šumoborci, a svi zajedno – izviđači, šumari, HEARTH-ovci te brojni učenici, studenti, zaposlenici partnera i ostali građani, posadili smo u tom razdoblju 29,450 sadnica, u najvećoj mjeri hrasta lužnjaka. Najveći broj akcija proveden je na području Petrinje u suradnji sa Šumarijom Petrinja i Upravom šuma podružnica Sisak, na području gdje je olujno nevrijeme srušilo staru crnogoričnu šumu i tu smo sada posadili 26,900 sadnica hrasta lužnjaka s više od 2,000 volontera. Dodatnih 25,000 sadnica na istom području posadili su šumari Hrvatskih šuma. Volonteri su dolazili iz cijele Hrvatske tako da je stvarno bio užitak činiti dobre stvari za prirodu s tolikim brojem divnih ljudi- izjavio je Dan Špicer, glavni koordinator projekta i poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske.

Osim Petrinje, kroz program Šumoborci ove godine sadilo se i u Puli, gdje je više od 500 volontera Šumoboraca sadilo hrast crniku na požarištu valdebečke šume gdje je veliki požar uništio tisuće stabala te na širem području Vrbovskog gdje je 150 volontera sadilo nove sadnice na mjestu lokalnih vjetroloma.

Šumoborci, pokrenuti prije 4 godine, edukativni su dio projekta CO2MPENSATING BY PLANTING, a od početka do sada postali su najveći volonterski program sadnje stabala u Hrvatskoj. Tako je do sada, uključujući i ovaj proljetni ciklus sadnje, održano čak 139 akcija pošumljavanja u kojima je sudjelovalo više od 12,000 volontera Šumoboraca koji su ukupno posadili 207,450 sadnica na 23 lokacije širom Hrvatske.

Akcije pošumljavanja nastavit će se opet na jesen na novim lokacijama koje će se definirati u suradnji s Hrvatskim šumama i to na mjestima gdje je došlo do uništenja šumskih sastojina djelovanjem vremenskih ekstrema, a najčešće uzrokovano klimatskim promjenama.

Kako navode organizatori, klimatski ekstremi, sve jače suše, olujna nevremena, razni štetnici i nametnici koji su došli s drugih kontinenata, rade ogromnu štetu našim šumama i uništavaju stotine tisuća stabala godišnje. Hrvatske šume godišnje širom Hrvatske posade više od 9 milijuna novih sadnica, ali ni oni sami ne mogu sanirati svu nastalu štetu stoga im je naša i pomoć itekako dobro došla. Svaka sadnica koju posade volonteri izuzetno je vrijedna jer se sadi od srca.

Službeni pokrovitelji projekta su Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Projekt je na festivalu održivosti GREENCAJT osvojio glavnu nagradu za NAJBOLJU ZELENU KAMPANJU U HRVATSKOJ.