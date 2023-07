Čačić o Milanovićevom potezu: Mnogi HDZ-ovci na ovo gledaju pozitivno

Počevši od danas, ovoga vikenda Sabor će izvanredno zasjedati na temu štrajka pravosudnih službenika i namještenika te afere u HEP-u, i to nakon što je predsjednik Zoran Milanović uputio zahtjev za njenim sazivanjem. Da potrebe za tom sjednicom itekako ima, mišljenja je čelnik Reformista Radimir Čačić koji je gostovao u Večernjakovoj emisiji Politički intervju tjedna.

- Mislim da je zahtjev više nego opravdan, on je presedan i nije slučajno da je taj potez presedan. Jednostavno, zato što ta ustavna ovlast je u stvari vrlo sužena, ako niste npotpuno neozbiljan i neodgovoran čovjek da primjenjujete svoje ovlasti bez realne potrebe. Da se radilo samo o aferi u HEP-u koja je velika afera i razotkriva funkcioniranje ove vladajuće većine i Vlade, ne to ne bi bilo dovoljno. Ne bi bilo dovoljno, ali ovaj puta se to poklopilo s činjenicom da mi imamo potpunu ugrozu funkcioniranja vlasti u cjelini i to u kontinuitetu. Dakle, jedan od stupova vlasti, zakonodavna, ne funkcionira 45 dana - kazao je Radimir Čačić na samom početku u razgovoru s Petrom Maretić Žonjom.

Nema rješenja, štoviše, rješenje se ne želi naći jer to nekome odgovara, dodaje Čačić. U medije su izašle izjave i kako do premijera ne dolaze sve informacije, zbog čega je zatražen sastanak specifično s njim. - Mi se nalazimo u jednom potpuno suludom prostoru, da netko može tako nešto reći, a sve je to posljedica svjesno načina mišljenja da samo Plenković može riješiti problem – poručio je Čačić.

Jadno je govoriti kako se Milanović ovim potezom svrstao u oporbu, mišljenja je Čačić, dodajući kako bi se on svrstao i da nije ništa napravio. – Dozvolio bi HDZ-u da pod tepih podmetne jednu tešku svinjariju. To nije mogao izdržati. Svaka odluka je svrstavanje, kao što je Domovinski pokret odbio potpisati zahtjev koji je otišao Milanoviću – kazao je.

Mnogi HDZ-ovci na ovo gledaju pozitivno, mišljenja je Čačić, dodajući kako HDZ s Milanovićem kao predsjednikom više ne može raditi ''što mu se prohtije''.

- Više si Plenković ni HDZ ne mogu dopustiti da budu potpuno razotkriveni kao osoba i stranka koje zloupotrebljavaju svoje ovlasti i derogiraju Ustav, kao i ovlasti predsjednika države. Iz mog iskustva, stvar postaje preopasna za tu vrstu igre – poručio je Čačić.

Zašto se vladajući na ovaj način ponašaju prema pravosuđu, pitanje je na koje je Čačić odgovorio kako se upravo time otvorila pandorina kutija cijelog niza opravdanih sličnih zahtjeva. – Radi se ad hoc, radi se slučajno, Plenković se za pet minuta dogovorio sa liječnicima, a za 17 minuta sa sucima. Ti liječnici i suci dobro znaju da ne mogu raditi bez ostatka, ali Plenković radi tu distinkciju jer smatra da se to može dozvoliti – poručio je.

- Sustav nije harmoniziran. Kad je takav nered, onda riješite i to pravosuđe, dajte taj pomak kao što ste 100 drugih stvari rješavali ad hoc. Dajte to cjelovito rješenje državne administracije. Idu li oni prema tome? Naravno da ne idu – kazao je. Dotaknuo se i parlamentarnih izbora, otkrivajući kako njegovi izbori navode kako bi mogli biti održani u travnju. – Ako ovo sve legne pa se HDZ oporavi do travnja, ona ćemo ići tada. Ako ne, idemo u rujnu – poručio je Čačić.

