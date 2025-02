Jandroković: Imamo situaciju koja je neugodna, ali vladajuća većina postoji, koalicija funkcionira

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u utorak kako vladajuća većina postoji i da koalicija funkcionira, dodavši da Domovinski pokret ne dovodi u pitanje većinu, već smatraju da je DORH postupio prestrogo kada je zatražio skidanje imuniteta Josipu Dabri. Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) odlučilo je skinuti imunitet zastupniku DP-a Dabri, a predsjednik te stranke Ivan Penava sinoć je rekao da će DP glasati protiv te kako bez Dabre nema većine u Saboru.

Jandroković je u utorak poručio kako vladajuća većina po svemu sudeći još uvijek postoji. "Domovinski pokret je bio jasan. Oni u ovom slučaju smatraju da je DORH postupio prestrogo, koliko sam shvatio, međutim ne dovode u pitanje vladajuće većine", rekao je u izjavi u Saboru. Na upit novinara također je rekao kako se ne osjećaju kao da ih Domovinski pokret ucjenjuje.

"Koalicija funkcionira. Nismo se svadili, imamo jednu situaciju koja je poprilično neugodna, od toga nitko ne bježi, ali nitko nije doveo u pitanje funkcioniranje vladajuće većine", ustvrdio je. Naveo je i kako ne postoji "nova ruka" u Saboru. "Nemojte ni na koji način insinuirati da se ide prema bilo kakvoj novoj većini. Vjerujem da ćemo izaći iz ove situacije", poručio je Jandroković.

DORH je zatražio skidanje imuniteta, o tome će se danas razgovarati na MIP-u, a nakon toga imamo raspravu na plenarnoj sjednici i sutra je glasovanje, dodao je, a nakon toga će DORH postupiti kako postupa uvijek. "Ne znam što je sporno", rekao je. Upitan hoće li se obustaviti glasanje u Saboru dok Dabro ne izađe iz istražnog zatvora, ako dođe do toga, Jandroković je naveo kako Sabor idući put neće glasovati sigurno prije 14. ili 21. ožujka. "To su dva petka koja smo planirali, nismo još točno definirali, ovisi o broju zakona. Dosta je daleko do tog trenutka i ne brinem se zbog toga", ustvrdio je.

Jandroković pri tome nije htio komentirati što se Dabri stavlja na teret, već je rekao kako treba pričekati što će o tome u konačnici reći sud. Na pitanje što ako Dabro ne izađe iz istražnog zatvora do tih planiranih datuma, Jandroković je ponovio kako je to još daleka budućnost. "Ako se to dogodi, onda ćemo razmišljati. Ovo je situacija koja nije ugodna. Očekujemo od nadležnih institucija da rade u skladu sa zakonom, a mi ćemo se onda prilagoditi tomu", poručio je. Pojedini mediji nagađaju o mogućnosti izvanrednih izbora, a Jandroković je poručio kako je teško predvidjeti što će donijeti budućnost, ali da su to, u ovom trenutku, samo spekulacije koje nemaju stvarnu osnovu.