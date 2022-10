Ivanu je ubio kada je u centar grada došao kupiti šampon za kosu, a u njegov pravi motiv malo tko je povjerovao

Ivanu Hodak (26) na današnji dan prije 14 godina brutalno je ubio Mladen Šlogar Žila. On je uhićen u veljaču 2009. godine, četiri mjeseca nakon ubojstva. Policija ga je pronašla u pučkoj kuhinji i privela, a Šlogar je prvo poricao da je ubio kćer poznatog zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka i bivše ministrice Ljerke Mintar Hodak.

No, vještačenje njegove berette koju je policija pronašla u sjeniku u kojem je boravio, pokazalo je da je upravo iz tog pištolja ubijena mlada odvjetnička vježbenica. Nakon što ga je policija suočila s materijalnim dokazima, on je priznao ubojstvo i u tri i pol sata policiji u detalje ispričao motive i način na koji je počinio ubojstvo.

Na dan ubojstva Šlogar je išao u Lush, dućan s kozmetikom u centru grada. S obzirom da je bio beskućnik, imao je ozbiljnih problema s higijenom te su ga mučile kraste na glavi pa je išao kupiti dobar šampon. Kanio se okupati u Savi. Hodajući prema Lushu, odjednom je ugledao mladu i uspješnu Ivanu. Iz perspektive skitnice, Šlogar nije imao dvojbi da treba ostvariti osvetnički naum.

Naime, policiji je kazao kako je za svoju sudbinu krivio Ivanina oca Zvonimira Hodaka, od kojeg je očekivao da će mu pomoći u pronalaženju novog posla te da mu nije bilo važno hoće li mu ubiti kćer ili ženu. Ispričao je kako mu je jednom zgodom, kad se jelo i pilo u SC-u Mladost gdje je on radio kao plac-majstor, Hodak poslao tanjur sira. Šlogar je to doživio kao strašnu uvredu.

Uhićen je nakon što ga je policija u Zaprešiću u prosincu 2008. godine uhitila zbog skitnje. Tada su kod njega pronašli berettu koju su poslali na vještačenje, a Slogar je zbog skitnje odležao mjesec dana u zatvoru nakon čega je pušten. Šok je uslijedio kada su stigli rezultati vještačenja kojima je utvrđeno da je baš iz njegovog pištolja ubijena Ivana Hodak.

No, i nakon njegovog uhićenja, mnogi su sumnjali da je njegova osveta bila motiv ovoga ubojstva. Redale su se razne teorije urote, tražili neprijatelji u redovima nezadovoljnih klijenata djevojčina oca, a čak se tražila i poveznica s u to vrijeme najpoznatijim Hodakovim klijentom – generalom Vladimirom Zagorcem, koji je vrijeme provodio iza rešetaka zatvora u Remetincu.

Međutim, sudu su bili dovoljni dokazi koje je prikupila policija pa je Šlogar osuđen na 30 godina zatvora što je za njega bilo jednako doživotnoj robiji. Vještak je na suđenju kazao kako je Šlogar osoba koja ima trajni poremećaj ličnosti. Njegov karakter je izrazito narcistički i pasivno agresivan, no u trenutku počinjenja djela on je bio ubrojiv.

– Učinili ste strašno, prestrašno djelo. Nanijeli ste bol ne samo jednoj mladoj djevojci, njezinim roditeljima, obitelji i prijateljima nego i društvu u cjelini. Nakon tog događaja ljudi nisu mogli vjerovati da je moguće da se nešto tako dogodi. Takav se čin ne može racionalno shvatiti i upravo zbog toga dio javnosti vjerovao je u teorije urota kojima se ovo vijeće nije zamaralo. Te teorije išle su toliko daleko da su vas smatrali oružjem u nečijim rukama. Kakvo to oružje spava tamo gdje ste vi spavali i živi na način na koji ste vi živjeli u onoj nastambi i nehigijenskim uvjetima? Sudu je bila nevjerojatna teorija da ste vi bili oružje u nečijim rukama te da ste ubili nevinu djevojku kao poruku nekome. Vi Ivanu niste vidjeli 14 godina, a ubili ste da biste se riješili svojih frustracija. To što ste učinili protivno je svim ljudskim i Božjim zakonima. Imate više od 60 godina i to što ste u tim godinama pokazali toliku bešćutnost i bezobzirnost naprosto je prestrašno – kazao je u ožujku 2010. Ivan Turudić, sudac zagrebačkog Županijskog suda, obrazlažući presudu od 30 godina zatvora koju je upravo izrekao Mladenu Šlogaru Žili.

