Scene iz gladnog Pojasa Gaze paraju srca

Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podupiru SAD i Izrael, podijelila je više od 8000 paketa hrane, otprilike oko 462.000 obroka, nakon gotovo tromjesečne izraelske blokade u gradu Rafahu u Pojasu Gaze. Kako su prenijele agencije, velik broj žena, djece i muškaraca pojurio je prema lokacijama na kojima je organizirana podjela pomoći.

Očuvati dostojanstvo

Reuters je objavio videosnimke na kojima se vide redovi ljudi unutar ograđenih područja. Vide se i dijelovi ograde srušene pod naletom gladnih stanovnika. – Pravi uzrok kašnjenja i kolapsa u samome procesu distribucije pomoći tragičan je kaos prouzročen lošim upravljanjem iste tvrtke koja posluje pod izraelskom okupacijskom upravom u tim tampon-zonama. Zbog toga su tisuće iscrpljenih i izgladnjelih ljudi, uz pritisak koji nose i opsada i glad, upadale u distribucijske centre odnoseći hranu, a izraelske su snage tada otvorile vatru – tvrdi za Reuters Ismail Al-Tavabta, direktor medijskog ureda vlade Gaze kojim upravlja Hamas, dok izraelska vojska tvrdi da je ispalila samo hice upozorenja izvan toga kompleksa. Izrael, koji je uveo kontrole jer ne želi da hrana dođe i u ruke pripadnika Hamasa, tvrdi da su posljednjih tjedana u enklavi uspostavljena četiri mjesta za podjelu humanitarne pomoći i da su dva u području Rafaha otvorena u utorak. Evidencije pomoću tehnologije prepoznavanja lica, navode Izraelci, uvedene su i zato što Hamas krade zalihe hrane.

S druge strane, Palestinci se boje da će ti podaci završiti u izraelskim rukama kako bi se poslije iskoristili za njihovo praćenje. Ujedinjeni narodi i brojne međunarodne humanitarne skupine bojkotirali su zakladu GHF jer se ne drži načela prema kojima bi se humanitarna pomoć trebala distribuirati neovisno o stranama u sukobu. GHF želi zaobići UN kao glavnog dobavljača pomoći u Gazi, u kojoj, upozoravaju stručnjaci, prijeti glad nakon 11-tjedne izraelske blokade, koja je nedavno ublažena. U UN-u kažu da snimke iz Rafaha "paraju srca" i da imaju spreman detaljan plan kako bi se osiguralo dovoljno pomoći za 2,1 milijun očajnih ljudi. UN i mnoge humanitarne skupine i dalje stvaraju pritisak na izraelsku vlast da dopusti dostavu pomoći stanovništvu. Prošlog tjedna Izrael je dopustio prolaz kamionima, no sve je to premalo jer UN-ove agencije tvrde da bi trebalo najmanje 500 do 600 kamiona s humanitarnom pomoći – na dan. U uredu UN-a ističu da je 81 posto Pojasa Gaze unutar zone koju je Izrael militarizirao.

Osnovne humanitarne zalihe, uključujući hranu, gorivo, medicinsku pomoć i cjepiva za djecu, nestaju. Ovog mjeseca 27 humanitarnih partnera, uključujući ministre vanjskih poslova 24 zemlje i tri predstavnika EU, objavilo je zajedničku izjavu donatora u kojoj poziva vladu Izraela da "odmah omogući potpuni nastavak pomoći Gazi te omogući UN-u i humanitarnim organizacijama da rade neovisno i nepristrano kako bi spasili živote, smanjili patnju i očuvali dostojanstvo". U izjavi je ponovljeno da "Hamas mora odmah osloboditi sve preostale taoce i omogućiti nesmetanu distribuciju humanitarne pomoći".

Akutna pothranjenost

Ravnatelj UNRWA-a dr. Akihiro Seita rekao je da je sve više pothranjene djece. Od siječnja je više od 10.000 djece liječeno od akutne pothranjenosti. Neke osnovne namirnice, poput jaja i zamrznutog mesa, nestale su s tržišta, dok je cijena brašna porasla 3000 posto u usporedbi s razinama prije sukoba. Jedna je žena za BBC rekla da su "ljudi iscrpljeni i spremni učiniti sve, čak i riskirati živote, samo da pronađu hranu i nahrane svoju djecu."

