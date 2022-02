Ruska invazija na Ukrajinu je bez presedana još od Hitlerova napada na Čehoslovačku

Nenad Porges, ekonomist i bivši političar, danas uživa među zagorskim bregima. Zagrebački asfalt zamijenio je pitoresknim Zagorjem gdje uživa u obrezivanju voćki i kuhanju. Tu i tamo skoči u rodni Zagreb do stana koji je teško oštećen u potresu, ali ga je renovirao zahvaljujući polici osiguranja.



Porgesov životni put vrlo je zanimljiv, a svakako je najintenzivnije razdoblje imao devedesetih kada ga je u politiku pozvao Tuđman. U vladama 90-ih bio je u nekoliko navrata, a od 1997. i ministar gospodarstva. U ova krizna ratna vremena koja dovode do tektonskih poremećaja na energetskom tržištu Porges smatra da Hrvatska treba razmišljati o nuklearki jer je naivno i riskantno pouzdati se samo u vjetar, sunce i obnovljive izvore. No prije nuklearki kratko je prokomentirao rusku invaziju na Ukrajinu.