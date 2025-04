Inspektorica niječe krivnju, no terete je tajne snimke: Stalno mi nešto kapne, nisam ja pohlepna

- Nisam počinila to za što me se tereti. A i u većini tih kafića sam bila privatno, a ne kao inspektorica. U tom kafiću u Trakošćanskoj sam vidjela čovjeka kako puši. No dok sam ušla i predstavila se, on je već bio utekao. Ne znam je li to bilo zbog mene ili zato što je završio s kavom. Nisam mogla trčati za njim, a kako je s njegovim odlaskom nestao problem s mogućim kršenjem zabrane pušenja nisam pisala kaznu - kazala je među ostalim u svojoj obrani Blaženka Poljak (60), suspendirana državna inspektorica kojoj na zagrebačkom Županijskom sudu traje suđenje zbog zloporabe položaja.

USKOK je, prema optužnici, tereti da je u studenom 2020. utvrdila da u kafiću u Trakošćanskoj gosti puše u zatvorenom prostoru, no nije napisala kaznu. Nadalje, tereti ju se i da je u Super Konzumu u Ilici otkrila da se prodaju silikonske narukvice protiv komaraca čija prodaja nije bila odobrena u Hrvatskoj. USKOK tvrdi da Blaženka Poljak, unatoč utvrđenim prekršajima nije prijavila vlasnike lokala i trgovine čime im je pogodovala, jer nisu procesuirani. U optužnici se opisuje i kako je obilazila kafiće i restorane koji nisu smjeli raditi zbog mjera koje je propisao Nacionalni stožer Civilne zaštite kako bi se smanjilo širenje koronavirusa. Prema optužnici, 1. veljače 2021. nešto prije 15 sati bila je u bistrou Passage u Kranjčevićevoj ulici. USKOK tvrdi da su u tom trenutku tamo bili i gosti, odnosno da je lokal radio unatoč zabrani. USKOK tvrdi i da i inspektorica koristila usluge tog bistroa, te ga na kraju nije prijavila, čime je prema USKOK-u, pogodovala vlasniku. Tereti ju se i da je 9. veljače 2021. također nešto prije 15 sati bila i u cafe baru Diana na Radničkoj cesti. I tamo je, tvrdi USKOK, zatekla goste te je i sama nešto konzumirala, iako kafić zbog epidemioloških mjera nije smio raditi. No, istražitelji su utvrdili da ni u ovom slučaju Blaženka Poljak nije podnijela nikakvu prijavu. Prema optužnici je i 10. veljače 2021. zatekla goste i u restoranu "La nostra casa" u Ulici kneza Mislava. Lokal je, prema navodima optužnice, radio bez obzira na to što su još uvijek na snazi bile epidemiološke mjere, odnosno zabrana rada ugostiteljskih objekata. I ovdje je, navodi USKOK, Blaženka Poljak nešto pojela i popila, a na kraju protiv vlasnika nije podnijela nikakvu prijavu, niti je naložila zatvaranje restorana. Nadalje, USKOK je tereti i za pomaganje vlasnicima lokala u izbjegavanju epidemioloških mjera. Tužitelji tvrde da im je sugerirala da na svoje objekte stave oznaku “Radovi u tijeku”, te da u slučaju da im upadne netko od njezinih kolega inspektora u nadzor kažu da se ne radi o gostima već o radnicima koji obavljaju građevinske radove.

Iako Poljak niječe optužbe, za nju je nezgodno što je jedno vrijeme bila tajno praćena i prisluškivana, a sadržaj tajnih mjera dio je dokaznog postupka. Na ruku joj je ne ide ni što je njezin suoptuženik priznao krivnju, što uključuje i sadržaj jednog razgovora Blaženke Poljak u kojem se spominje novac. Iako je po USKOK-u novac u koji se u tom razgovoru spominje nagrada za inspektoricu jer nije napisala neku kaznu, ona tvrdi da je u tom slučaju riječ o pozajmici za gradnju kuće.

- Može li novac biti uplaćen na tvoj račun? - pita Poljak svoga sina i dodaje: - Stalno mi nešto kapne, nisam ja pohlepna. U jednom tajno snimljenom razgovoru Blaženka Poljak kaže i da je "u Passageu zatekla raspašoj, barem 30 ljudi". No u obrani je tvrdila da je u Passageu bila privatno, a navela je i kako ne smije reći tko je sve bio u tom lokalu u vrijeme epidemiološki mjera.

- No o svemu sam obavijestila svoje šefove pa je tamo idući dan došla policija - kazala je Blaženka Poljak. Tvrdi i da je pomagala brojnim ljudima koji nisu znali koja se pravila moraju poštivati, a to je činila jer je, kako je pojasnila, jer je bila uvjerena, da je kao inspektorica to dužna činiti - Obavijestila sam šefa da u svim ministarstvima i zatvoru imaju neregistrirani biocid. Mislim da ga još uvijek koriste ako ga već nisu potrošili - kazala je u svojoj obrani.