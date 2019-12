'I Kolakušić, i Milanović, i Škoro '91. su bili u punoj snazi, a nitko nije bio branitelj'

Predsjedničkog kandidata Antu Đapića izbacio je HDZ, ali čak dvaput i HSP, ali politiku, ističe, iz njega ne mogu izbaciti.

- Politiku iz mene ne može nitko izbaciti zato što sam ja homo politicus, čovjek koji je cijeli svoj život živio politiku. Ja sam odrastao u pravaškoj, frankovačkoj, emigrantskoj obitelji koja je bila inficirana politikom otkad ja znam za sebe, ali i prije - kazao je Đapić u intervjuu za Dnevnik.hr i nazvao sebe obiteljskim političkim proizvodom

Naglasio je da se oko njega mogu mijenjati okolnosti, ali da se on nikada politički ne mijenja, kao ni njegovi stavovi, a to je, kako je rekao, ono što njega razlikuje od ostalih kandidata.

Temeljem svojeg iskustva, kaže, hrvatski narod može upozoriti na 'neke pojavnosti koje ugrožavaju upravljanje hrvatskom slobodom'.

Potvrdio je da nije projekt premijera Andreja Plenkovića koji bi trebao oduzeti glasove Miroslavu Škori, a sve kako bi aktualna predsjednica osvojila drugi mandat.

- Ako je itko pozorno pratio sve što sam govorio i radio u posljednjih godinu i pol kada sam se ponovno politički aktivirao na nacionalnoj razini, vidjet će da je sve što sam govorio u suprotnosti s onim što zagovara Andrej Plenković. Ako netko najviše kritizira njegova glavnog strateškog partnera u koaliciji, gospodina Pupovca, onda sam to ja - naglasio je.

Istaknuo je da bi za savjetnike u Uredu predsjednika uzeo nekog iz populacije koja je stvarala hrvatsku državu.

- Smatram da kad se netko kandidira za predsjednika države, a bio je vojni obveznik 91. godine, da je morao biti u vojsci. To je moj adut koji nema nijedan protukandidat od jakih kandidata. I Kolakušić, i Milanović, i Škoro bili su u punoj snazi, i mlađi su od mene, a nitko od njih nije bio hrvatski branitelj… To ne smije biti nevažno pitanje, barem onima kojima to nešto znači - rekao je.

Na pitanje je li mu sporno što je pozdrav 'Za dom spremni' bio pozdrav u ustaškoj Pavelićevoj državi, Đapić odgovara da mu sa 'Za dom spremni' ništa nije sporno. Kaže da moramo sa sebe stresti teret antifašizma 'koji nam se tovari na leđa'.

- Strašno je to što se Hrvatskoj pokušava servirati… i dan danas se kod nas tretira antifašizam kao nešto pozitivno, a to je najnegativnija platforma koja ubija sve ostale hrvatske platforme - objasnio je.