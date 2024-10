Humanitarci u Splitu prikupili gotovo 50.000 eura

Brojni Splićani i njihovi gosti sudjelovali su u humanitarnoj utrci “Race for the Cure” koja je i ove godine, šesti put, startala na splitskoj Rivi.

– Sretni smo kad vidimo ovako veliki odaziv ne samo Splićana i Splićanki već ljudi iz cijele Hrvatske. Ponosni smo na naše sugrađane i sugrađanke koji su se organizirali u timove, posebnu zahvalu zaslužuju profesori i djeca iz brojnih škola Splita i okolice, koji su se angažirali oko ove hvalevrijedne humanitarne utrke – zadovoljna je Vinka Abramović Muštra, tajnica Županijske lige protiv raka – Split, koja je organizirala humanitarno okupljanje. Prikupljeno je i više od 44.000 eura, što znači da su gotovo postigli željeni cilj. Naime, namjera im je kupiti Scalp cooling uređaj koji smanjuje opadanje kose prilikom primanja kemoterapije, koji stoji 50.000 eura, što je i bio jedan od ciljeva ovogodišnje utrke u kojoj je sudjelovalo oko 5000 ljudi i 230 timova. Dio sredstava utrošit će se i na preglede mamografskim aparatom za žene koje žive na otocima.

– Samo optimizam! – rekla nam je uz osmjeh jedna od sudionica u ružičastoj majici, što znači da je pobijedila rak dojke.

– Drago mu je zbog velike podrške ženama u ružičastim majicama koje tu danas trče. Posebno smo ponosne na njih jer one su naša inspiracija, podrška, potpora – rekla je Senka Mrduljaš Pezzi, potpredsjednica Županijske lige protiv raka.

U Split su došle i članice udruge žena liječenih na dojci iz svih krajeva Hrvatske – od Zagreba, Varaždina, Dubrave, Karlovca, Valpova, Dubrovnika, Omiša, koji su se pridružile splitskoj udruzi Caspera i Klubu žena liječenih na dojci Split.

Oni u boljoj formi trčali su do Vile Dalmacija, oni drugi šetali su do Zapadne obale, a šušur su upotpunile i splitske mažoretkinje te Orkestar HRM-a. Riva je bila preplavljena ružičastim i bijelim majicama. Svi zainteresirani mogli su izmjeriti tlak, razinu šećera i masnoće u krvi.

Veliki broj ambasadora i ambasadorica i ove godine podržalo je “Race for the Cure” utrku koja iz godine u godinu biva prepoznata kao jedan od glavnih događaja u Hrvatskoj tijekom listopada. Ovaj mjesec ružičaste boje posvećen je borbi protiv raka dojke, u sklopu kojeg se organiziraju brojni javni, zdravstveni događaji, radi podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja raka dojke te redovitih preventivnih pregleda.

Sudionici utrke, šetači i trkači do sada su napravili 18 milijuna koraka i tako prešli udaljenost zračnom linijom od Splita do Honolulua, što je za svaku pohvalu uz moto utrke: “Svakim korakom podržavamo jedni druge.” Zanimljiv je podatak kako su do sada svi sudionici utrke “Race for the Cure” koja se trči na razini Europe prešli udaljenost do Mjeseca i to ne jednom, nego čak tri puta.