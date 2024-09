HT nastavlja ulaganja u mreže: Do kraja godine optikom do 900 tisuća kućanstava

Hrvatski telekom (HT) u prvoj polovici godine uložio je 101,5 milijuna eura ili 8,9 posto više nego lani u pojačavanje kapaciteta i stabilnosti mobilne i optičke mreže u Hrvatskoj, rekao je u srijedu član uprave HT-a i glavni direktor za tehnologiju i informacijske tehnologije Boris Drilo. "Stabilnost je jako važna za sve mreže, a ove smo godine za 30 posto u odnosu na lani smanjili minute kada su korisnici bez usluga. Ako se ispadi i dogode, dvostruko brže rješavamo te probleme nego prije", rekao je Drilo.

Jednim od najčešćih problema u mreži istaknuo je prekid svjetlovodnih (optičkih) kablova zbog građevinskih radova. Do sada je HT oko 83 posto mrežnih funkcija i mobilnog i optičkog prijenosa podataka i glasa prebacio u cloud okruženje, rekao je. Trenutno je optička FTTH mreža HT-a prisutna u 146 gradova/općina u 20 županija, što je, kako je rekao Drilo, dostupnost za oko 1,8 milijuna ljudi, a to bi se do kraja godine moglo povećati na dva milijuna.

Brzine u optičkoj mreži do sada ove godine povećane su za 25 posto u odnosu na prošlu te je dosegnuta pokrivenost od oko 800 tisuća kućanstava. Do kraja godine plan je 900 tisuća, dok bi u prvom dijelu 2025. trebala biti veća od milijuna. "Cilj je što više izgraditi optičku mrežu u Hrvatskoj i zamijeniti zastarjele bakrene žice", rekao je Drilo.

Jačanje 5G mreže i biznis rješenja uz šestu potvrdu najbrže mobilne mreže u Hrvatskoj I za mobilnu mrežu naglasio je da ove godine HT ima najbolje rezultate, pri čemu je 5G mobilnom mrežom pokriveno više od dva milijuna ljudi te ima dvostruko veće brzine u odnosu na prošlu godinu. Povećane su i 5G brzine baznih stanica visokih kapaciteta, pri čemu je Drilo naglasio da je cilj zadržati kvalitetu mreže, ali i raditi na brzinama koje su već ove godine u mobilnoj mreži povećane za 25, a količina podatkovnog prometa samo u kolovozu za gotovo 30 posto.

Iznio je i da je u HT-ovoj mobilnoj mreži u najjačem tjednu kolovoza ovog ljeta bilo oko 1,1 milijun roamera tj. gostujućih i domaćih i stranih korisnika, što povezuju s turističkom sezonom i što je 10 do 15 posto više njih nego u isto vrijeme lanjskog kolovoza. U HT-u procjenjuju da je dvije trećine stranih turista koristilo njihovu mobilnu mrežu.

Za 5G mrežu rekao je da joj raste broj korisnika, ove godine za 37 posto do kraja kolovoza u odnosu na lani, na više od 900 tisuća. "Cilj je u 2025. 'umiroviti' 3G mrežu i te frekvencije koristiti za 4G i 5G, a čekamo na jesen i novu podjelu dodatnih 10 MHZ radiofrekvencijskog spektra, za što smo jako zainteresirani, jer je to 'pogonsko gorivo' za mreže. Uz to radimo i na praktičnoj primjeni 5G rješenja za biznis", rekao je Drilo.