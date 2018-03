Hrvatske influencerice i američka blogerica na PRaznicima na Bernaysu

Edward Bernays Visoka škola za uskršnje praznike organizira besplatan edukativni projekt namijenjen maturantima i studentima preddiplomskih studija. Uz red zabave, PRaznici na Bernaysu pružit će polaznicima potrebna znanja o utjecaju na društvenim mrežama, ali i priliku za osvajanje jednogodišnje školarine za studij komunikacija ili turizma. Bernays organizira PRaznike već četvrtu godinu zaredom, a ovogodišnje izdanje održat će se u četvrtak, 5. travnja, pod nazivom „Let's talk about influence“. Središnji događaj PRaznika bit će istoimeni panel koji će okupiti neke od najpoznatijih hrvatskih influencerica te poznatu američku blogericu.

Foto: Promo

Na panelu „Let's talk about influence“ sudjeluju prvi hrvatski plus size model Lucija Lugomer i Renata Sopek, vlasnica Ultrafit portala, TV voditeljica i novinarka te fitness trenerica, Public Relations Manager u RED agenciji Romana Dugandžija te urednica magazinskih izdanja Večernjeg lista, Ekrana i Scene Vesna Blašković, koje će sudionicima PRaznika približiti svijet influencera i dati odgovore na pitanja kako napraviti vlastiti brend na društvenim mrežama, što je potrebno kako biste postali influencer te koliko se od zanimanja influencera u Hrvatskoj doista može živjeti. Osim panela, zanimljivo predavanje „This is how I do it“ održat će američka televizijska novinarka, producentica i blogerica Ashley Colburn, poznata i kao ambasadorica hrvatskog turizma. Nakon toga slijede predavanje i radionica „Kako uspjeti na društvenim mrežama“ koje će održati Maja Samardžić Gašpar, voditeljica digitalnog odjela Millenium promocije, dok će o najnovijim trendovima u turizmu govoriti izvršni direktor za razvoj Bernaysa Ivan Pakozdi.

Foto: Promo

Kako sudjelovati?

Za sudjelovanje u PRaznicima potrebno je prijaviti se na linku na Bernaysovoj službenoj stranici najkasnije do ponedjeljka, 2. travnja do ponoći. Aktivnim sudjelovanjem u predavanjima i interaktivnim radionicama u sklopu PRaznika prikupljaju se bodovi i tako konkurira za glavnu nagradu jer dvoje najboljih sudionika osvaja jednogodišnju školarinu za neki od studija na Bernaysu. Ostali sudionici, ovisno o angažmanu tijekom radionica, imaju priliku osvojiti vrijedne popuste na školarinu u iznosu od 30 posto ili popust na jednogodišnju školarinu u iznosu od 2500 kn.

Slobodnih mjesta je još vrlo malo, a više informacija o PRaznicima nalazi se na bernays.hr.