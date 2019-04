Hrvatska treba surađivati i s Bruxellesom i s Pekingom

Stranka Promijenimo Hrvatsku daje punu podršku svakom naporu koji će ići u cilju jačanja hrvatske gospodarske situacije, ali se odupire svim pritiscima iz centara moći Europske unije, jer oni itekako dobro ostvaruju interese za svoje zemlje, poručio je danas predsjednik te stranke Ivan Lovrinović s konferencije za medije pod nazivom „Hrvatska između Bruxellesa i Pekinga“. Za njega nema dileme koji od ova dva grada izabrati, odnosno od ova dva tržišta – treba, naglašava, izabrati oba i tako razvijati svoje gospodarstvo.

- Ne možemo samo čekati što će biti od EU fondova koji su mrvice sa stola u odnosu na investicijski potencijal koji pruža jedna Kina. Svako tržište koje se zatvara nema perspektivu i određeno je na propast. Mi smo platili visoku cijenu obrasca „biti veći katolik od Pape“ u EU slušajući svakoga, i vrijeme je da krenemo dalje – naglasio je Lovrinović. S obzirom na to da Kinezi žele širiti svoju valutu po svijetu, pravi izazov za hrvatsku Vladu, vjeruje, bit će potencijalno izdavanje panda obveznica i uvrštavanje kineskog juana u svoje devizne rezerve, što je prijedlog kineskog premijera Li Keqianga.

[video: 30593 / ]

U odnosima s Kinom izgubili smo desetljeće, tvrdi Lovrinović podsjetivši kako je 2009. godine u Hrvatskoj bila još jača kineska delegacija na čelu s predsjednikom Kine i s oko 230 članova delegacije.

- To je bila sramotna situacija jer ako se prouče izvještaji iz tog vremena, vidjet ćemo da je tadašnji predsjednik Stjepan Mesić morao raditi pritisak na tadašnjeg premijera Ivu Sanadera da primi kineskog predsjednika. Zašto je Sanader nevoljko pristao na taj sastanak zna samo on, ali iz centara moći EU očito je netko izvršio pritisak na njega, jer je jedan od uvjeta da uđemo u EU očito bio da se hrvatska politika orijentira samo na EU. To je izgubljeno desetljeće u odnosima s Kinom – pojašnjava Lovrinović dodavši kako su za to vrijeme druge europske zemlje sklapale unosne poslove za svoja gospodarstva s kime god su htjeli.

- Svi drugi vode svoje račune i prema tome ostvaruju svoje nacionalne interese, a Hrvatska je potpuno zapostavila odnose s drugima. Da smo tada napravili prave poteze, danas ne bi imali problem brodogradnje, Rijeka bi možda bila daleko jača luka od Trsta, tu vidimo što znači pogrešna i loša politika prethodnih vlada. I sad kad su svi osjetili koristi suradnje s Kinom, pa čak i BiH i Srbija koje nisu u EU, sad se tek Hrvatska sjetila da je krajnji rok da se nešto napravi – kaže Lovrinović naglasivši kako sad imamo problem što potencijalne partnere dočekujemo s velikim problemima, čime su nam odmah i slabije pregovaračke pozicije.

I sad, vjeruje, ovaj veliki Summit +16 možemo zahvaliti Kini i njihovoj snažnoj inicijativi da se širi i na naše područje.

- Kina nakon započinjanja protekcionističkog rata od SAD-a u trgovini vidi priliku za širenje u zapadnoj Europi i tako kompenzirati negativne učinke Trumpove politike – ustvrdio je Lovrinović.