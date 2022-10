Hrvatska – mala zemlja za korupciju epskih razmjera: Šteta se mjeri u desecima milijardi kuna

Jedan bivši premijer, poveći broj ministara iz njegove Vlade, ali i vlada njegovih nasljednika, župani i županice, gradonačelnici, načelnici, šefovi državnih poduzeća, vlasnici velikih kompanija, policajci i njihovi šefovi, profesori, među kojima je bilo i dekana fakulteta, suci raznih sudova, liječnici, državni tajnici, poduzetnici, nogometaši, vlasnici nogometnih klubova, nogometni suci, generali, visokopozicionirani časnici MORH-a, šefovi VSOA-a, i to u dva mandata, strani šefovi kompanija...



Iako se čini kao lista uglednika na nekom VIP okupljanju, popis je to ljudi i njihovih funkcija koji su od završetka Domovinskoga rata naovamo prešli put tijekom kojeg su se sa stranica glossy društvenih rubrika preselili na stranice novinskih crnih kronika. Svi su se oni u nekom trenutku u crnim kronikama našli zbog sumnji, optužbi ili presuda, što nepravomoćnih, što pravomoćnih, te zbog korupcije za koju se sada već slobodno može reći da je poprimila epske razmjere. Zapravo, mogli bismo reći da je Hrvatska zemlja u kojoj još jedino nitko iz crkvenog vrha nije završio na optuženičkoj klupi zbog korupcije. Zasad. I to je gorka istina koja bolje od svega pokazuje kako je Hrvatska kao država i društvo moralno erodirala. Kolika je ta erozija, svjedoči sve ono što se u zadnjih gotovo dva mjeseca događa u aferi Ina, koja svakim danom postaje sve veći politički tsunami koji melje i nosi sve pred sobom. Jer priča o Ini kao i svi slični slučajevi ima svoj pravosudni, ekonomski i politički dio. U ovom trenutku teško je reći koji je dio opasniji za Vladu i premijera Andreja Plenkovića jer detalji koji svakodnevno izlaze na površinu sve su samo ne ugodni. Možda je čak, koliko god to nelogično bilo, za premijera i njegovu svitu najmanji problem pravosudni dio priče oko Ine. Jer istraga koja se vodi oko toga kako je Damir Škugor sa svojim kompanjonima, kako se sumnja, iz te kompanije izvukao oko milijardu kuna, tek je na početku.