Hrvatica pokrenula raspravu: Partner i ja zarađujemo 6000 eura mjesečno, trebamo li se vratiti u Hrvatsku?

Jedna Hrvatica izazvala je raspravu na Redditu nakon što je postavila pitanje treba li se vratiti iz Njemačke u Hrvatsku. Ova tema izazvala je niz komentara i savjeta korisnika koji su podijelili svoja mišljenja o životu u obje zemlje i financijskim uvjetima. U svojoj objavi, Hrvatica je otkrila da već pet godina živi u Njemačkoj sa svojim partnerom, te zajedno zarađuju oko 6.000 eura neto. Iako njezin partner želi vratiti se u Hrvatsku, no ona je skeptična zbog nižih plaća.

"Živim u Njemačkoj 5 godina, imam plaću od 3200 eura neto. Radim u usko specijaliziranom području i ne znam koliko bi zapošljiva bila da nemam ovaj posao, obzirom na AI i sav hype, ali hajdemo reći da je posao (zasad) stabilan i siguran. Partner, također iz Hrvatske, ima primanja oko 2800 eura neto, a nudi mu se posao u Hrvatskoj sa plaćom od 1600 eura neto. Imamo ušteđevinu od 40.000 eura i u ranim smo tridesetima, želimo djecu, a on se nikako ne vidi u Njemačkoj, dok sam se ja aklimatizirala. Planiramo živjeti u okolici Zagreba i rentati, uz želju da kupimo vlastiti stan jer je to ipak lakše nego u Njemačkoj. Koja primanja su dovoljna za par da bi održali koliki-toliki standard (1-2 putovanja godišnje, auto, da se ne odričemo svega?)", upitala je Hrvatica.

Ovaj post naišao je na različite reakcije korisnika. Mnogi su predložili da prvo skupe više ušteđevine prije nego što se vrate. "Skupite još bar 60.000 eura ušteđevine pa razmišljate o povratku. Trebat će vam. To nećeš skupiti u Hrvatskoj na prognozirane plaće, tj. bit će duplo sporije", savjetovao je jedan korisnik.

Drugi su upozorili na visoke troškove života u Hrvatskoj, osobito ako planiraju živjeti u najmu. "Još mogu shvatiti da se vraćaju ljudi koji imaju svoju praznu nekretninu, ali vratiti se na hrvatska primanja i rentati stan je suludo. Otežani su uvjeti dobivanja kredita, hrana, kozmetika, garderoba skuplji su u Hrvatskoj. Ok, renta je još uvijek jeftinija, ali najam u okolici Zagreba je minimalno 600 eura, a u Zagrebu još više. Plaća od 1600 eura bila je nekada super, za vas dvoje je ok, ali ako planirate djecu, nikako nije dobra, posebno ako ste u najmu", istaknuo je jedan komentator.

Neki su savjetovali da, ako već odluče preseliti, bolje bude razmisliti o kupovini nekretnine nego o najmu, jer je to dugoročno isplativije. "Renta se ne isplati, to nije hrvatski način. Dajte da se zaposlite i odmah uzmite kredit. 200.000 eura na 20 godina je otprilike 1200 eura mjesečno. Preporučam da kupite kuću u okolici Zagreba, jer Zagreb je mali grad i trebate 30-40 minuta do centra iz okolice", poručio je drugi korisnik.

Nadalje, neki su korisnici podijelili detalje o svojim životnim troškovima i iskustvima s povratkom u Hrvatsku. Jedan je korisnik otkrio da za svoju četveročlanu obitelj troši oko 1500 eura mjesečno, uključujući troškove za kuću, režije i vozila. Također je naglasio da je, unatoč višim troškovima, njemačko radno iskustvo i znanje jezika prednost na hrvatskom tržištu rada.

"Plaća u Zagrebu u IT sektoru s znanjem njemačkog i engleskog može lako biti preko 2000 eura neto, a danas je normalno raditi od kuće ili u hibridnom modelu", ističe jedan od komentara te dodaje: "Vratio sam se iz Engleske i Irske i nikad ne bih požalio. Vidio sam svijeta, živio u Londonu, koji je veći od Hrvatske po broju stanovnika, i sada sam zadovoljan što sam se vratio".