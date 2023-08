Hoće li biti suđenja sinu američkog predsjednika? Imenovan posebni savjetnik u istrazi Huntera Bidena

Američki ministar pravosuđa dodijelio je u petak posebne ovlasti državnom odvjetniku zaduženom za istragu Huntera Bidena, sina američkog predsjednika kojega republikanci optužuju za utaju poreza i nezakonite poslove u inozemstvu. David Weiss, državni odvjetnik iz Delawarea koji je već istraživao Huntera Bidena, sada će biti potpuno neovisan da istraži sve nezakonite radnje kontroverznog sina američkog predsjednika.

Vijest je objavljena u vrijeme kampanje njegova oca Joea Bidena za drugi predsjedndički mandat. David Weiss, savezni državni odvjetnik, već je istraživao "navode o kriminalnim radnjama Roberta Huntera Bidena", rekao je ministar pravosuđa Merrick Garland.

Weiss je u utorak dao do znanja da je došao do razine istrage na kojoj treba biti imenovan posebnim istražiteljem u slučaju Huntera Bidena, kazao je Garland. Pedesettrogodišnji Hunter Biden optužen je za utaju poreza i nabavu vatrenog oružja u vrijeme kada je bio ovisnik o drogi. On je godinama meta bivšeg republikanskog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih stranačkih kolega koji njega optužuju za korupciju, a ministarstvo pravosuđa da po svaku cijenu nastoji izbjeći zatvorsku kaznu za sina aktualnog predsjednika.

POVEZANI ČLANCI:

Republikanci u Kongresu prijetili su da će podnijeti zahtjev za opoziv Bidena i tvrde da se okoristio poslovanjem svog sina, piše Reuters. Dođe li do suđenja Hunteru Bidenu bit će to presedan u američkoj povijesti: sina aktualnog predsjednika terete za kriminalne radnje u vrijeme kada njegov otac vodi kampanju za izbore 2024., a protivnik mu je vrlo vjerojatno republikanac Donald Trump kojem prijete tri suđenja, navodi Reuters.

>> VIDEO Katastrofalne posljedice požara na Havajima: 'Pakao na zemlji, čudo da smo preživjeli'