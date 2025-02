Hitno morate u kupovinu? Evo popis trgovina koje rade ove nedjelje

Hrvati su se već navikli na to da trgovine nedjeljom ne rade. Po odrednicama koje su donesene, smije se raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti. Ako niste stigli kupovinu obaviti do sada, donosimo vam popis trgovina koje danas rade. Već tradicionalno KTC nedjeljom ne radi posljednjih nekoliko godina, a istu praksu ima većina ostalih trgovačkih lanaca. Ove nedjelje stoga rade poslovnice Studenca čije rano vrijeme možete provjeriti OVDJE. Inače platforma Halo, inspektore pozvala je na tjedni bojkot ove trgovine. Ove nedjelje, radit će i neke trgovine Konzuma te Špara, a otvorene su i neke veće poslovnice Plodina. Interaktivnu kartu s otvorenim trgovinama ove nedjelje možete pogledati OVDJE.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>