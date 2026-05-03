Hezbolah plaća visoku cijenu u nastojanju da preokrene tijek događaja

Hezbolah je platio visoku cijenu zbog ulaska u rat s Izraelom 2. svibnja: Izrael je okupirao velika područja južnog Libanona, raselio tisuće šijitskih muslimana i ubio nekoliko tisuća boraca, prema prethodno neobjavljenim procjenama o gubicima skupine.

Potez je također izazvao ozbiljne političke posljedice, piše Reuters. U Bejrutu je ojačala opozicija prema toj oružanoj skupini, za koju domaći oponenti smatraju da izlaže Libanon neprestanim ratovima s Izraelom. U travnju, libanonska vlada održala je razgovore uživo s Izraelom po prvi put u nekoliko desetljeća, što je odluka kojoj se Hezbolah žestoko usprotivio. Međutim, više od desetak dužnosnika Hezbolaha reklo je Reutersu da to vide kao priliku da preokrenu pogoršanu situaciju svrstavanjem s Teheranom u svome ratu s Izraelom i SAD-om.

Skupina, koju je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, otvorila je vatru drugi dan sukoba koji je započeo američkim i izraelskim napadima na Iran 28. veljače. Kalkulacije skupine temelje se na stavu da bi njihovo sudjelovanje natjeralo da se Libanon uključi u dnevni red američko-iranskih pregovora te da iranski pritisak može osigurati čvršće primirje od onoga koje je stupilo na snagu u studenom 2024. godine nakon rata u Gazi, rekli su dužnosnici.

Hezbolah je žestoko pogođen zadnjim ratom, u kojem je ubijen njihov čelnik Hasan Nasralah, uz oko 5000 boraca, dok je oslabljen njihov dugogodišnji dominantni utjecaj nad libanonskom državom. Ponovno naoružan uz iransku pomoć, koristio je nove taktike i dronove, iznenadivši mnoge svojim sposobnostima nakon 15-mjesečnog primirja tijekom kojeg je Hezbolah uzvraćao, čak i dok je Izrael nastavljao ubijati njegove članove.

Zastupnik Hezbolaha Ibrahim al-Moussawi zanijekao je da skupina djeluje u ime Irana kad je nastavila sa sukobom, kako tvrde suparnici. Rekao je Reutersu da je Hezbolah vidio prozor da "prekine začarani krug u kojem Izraelci mogu napadati, vršiti atentate, bombardirati, ubijati, bez ikakve osvete." Priznao je gubitke i štetu u južnom Libanonu, no rekao je "ne stvarate procjene koliko će biti ubijenih" kad "su ponos i suverenitet i nezavisnost" na vagi.

Ured za medije Hezbolaha rekao je da je brojka od nekoliko tisuća boraca koji su ubijeni u sadašnjem ratu netočna. Unatoč tome što je primirje uz posredovanje SAD-a koje je stupilo na snagu 16. travnja dovelo do znatnog smanjenja neprijateljstava, Izrael i Hezbolah i dalje razmjenjuju vatru na jugu, gdje Izrael ima svoju vojsku u samoproglašenoj tampon zoni.

Yezid Sayigh, viši suradnik u Carnegie Middle East Centeru u Bejrutu, rekao je da je Hezbolah "pokazao više otpornosti nego što su mnogi mislili da je moguće, no da to nije sam po sebi bio strateški dobitak." "Jedino što će obuzdati Izrael je sveobuhvatan sporazum između SAD-a i Irana", rekao je. "Bez sporazuma, bit će puno boli za sve. U najboljem slučaju, bolna pat pozicija."