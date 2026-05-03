Iran zaprimio odgovor SAD-a na svoj najnoviji mirovni prijedlog, sada ga proučavaju

Iran je zaprimio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj najnoviji mirovni prijedlog, izvijestili su mediji povezani s iranskom državom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je kako je odgovor, koji je dostavljen posredstvom Pakistana, trenutačno u fazi razmatranja, prenosi novinska agencija Tasnim News Agency.

Sjedinjene Države zasad nisu potvrdile da su odgovorile Teheranu. U subotu je predsjednik Donald Trump izjavio kako će „uskoro razmotriti plan koji nam je Iran upravo poslao”, ali je dodao da „ne može zamisliti da bi bio prihvatljiv”. Iranski državni mediji navode da Teheranov plan u 14 točaka traži od Washingtona povlačenje snaga iz blizine iranskih granica, ukidanje pomorske blokade iranskih luka te prekid svih neprijateljstava, uključujući izraelsku ofenzivu u Libanonu, piše BBC.

Također se poziva na postizanje sporazuma između dviju zemalja u roku od 30 dana. Prema istim izvorima, prijedlog naglašava potrebu da se zaraćene strane usmjere na „okončanje rata”, umjesto produljenja postojećeg primirja. Osvrćući se na prijedlog, Trump je kasno u subotu na društvenoj mreži Truth Social poručio: „Još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu tijekom posljednjih 47 godina.”

Govoreći novinarima istoga dana u Palm Beachu na Floridi, kazao je kako još nije detaljno proučio plan. „Izložili su mi koncept sporazuma”, rekao je. „Sada će mi dostaviti točan tekst.” Na pitanje BBC-a o mogućnosti obnove vojnih udara na ciljeve unutar Irana, Trump je odgovorio kako je to „moguće”. „Ako se budu loše ponašali. Ako učine nešto pogrešno”, rekao je. „No za sada ćemo vidjeti.”

Trump pritom nije pokazao sklonost potpunom povlačenju iz sukoba, poručivši da „ne odlazimo” te da će „to biti riješeno tako da se nitko ne mora vraćati za dvije ili pet godina”. Iranski mediji bliski vlastima navode da je najnoviji prijedlog Teherana odgovor na američki plan u devet točaka, koji predviđa dvomjesečno primirje.

U petak je Trump uputio pismo članovima američkog Kongresa, ustvrdivši kako je sukob „okončan” stupanjem na snagu primirja 8. travnja, premda Iran i dalje predstavlja „značajnu” prijetnju Sjedinjenim Državama i njihovim vojnim snagama raspoređenima u regiji. Također je ustvrdio da kontinuirana blokada iranskih luka ne znači nastavak sukoba. „To je vrlo prijateljska blokada”, rekao je. „Nitko je čak ni ne osporava.” Trump je dodatno naglasio kako nije dužan poštovati rok za zakonodavno odobrenje rata, jer je primirje „zaustavilo sat” za takvu obvezu.

Prema zakonu, američki predsjednik mora dobiti odobrenje Kongresa u roku od 60 dana od obavještavanja zakonodavaca o vojnoj akciji, u suprotnom mora obustaviti neprijateljstva. Petak je bio 60. dan otkako je Trump formalno obavijestio Kongres o američkim napadima na Iran 2. ožujka. Sjedinjene Države i Izrael započeli su napade dva dana ranije, 28. veljače.

Tijekom niza javnih istupa istoga dana, Trump je ponovio i svoju čestu tvrdnju da „Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje”. Iran uporno odbacuje optužbe da razvija nuklearnu bombu, tvrdeći kako je njegov program isključivo mirnodopske naravi, iako je riječ o jedinoj državi bez nuklearnog oružja koja je obogatila uran gotovo do razine prikladne za vojnu uporabu.

Trumpove najnovije izjave dolaze u trenutku kada američki zakonodavci, uključujući i mnoge iz njegove Republikanske stranke, sve otvorenije izražavaju nezadovoljstvo ratom koji mnogi smatraju skupim, složenim i strateški nejasnim. Republikanski senator iz Missourija Josh Hawley pozvao je administraciju da započne preraspodjelu snaga izvan zone sukoba te istaknuo kako bi za nastavak rata bilo nužno odobrenje Kongresa. „Iskreno, ne želim ići tim putem”, rekao je Hawley. „Želim postupno okončati ovaj sukob.”

Druga republikanska senatorica, Lisa Murkowski s Aljaske, poznata kritičarka Trumpa, izrazila je sumnju u uspjeh operacije i izglede za pregovore. „Iako administracija ukazuje na pregovore koji su u tijeku, događaji na terenu i retorika koja dolazi iz Teherana govore drukčije”, kazala je. „No ako se Sjedinjene Države povuku naglo i prerano, gotovo sigurno ćemo ostaviti njihove ključne kapacitete netaknutima. A to su rizici koje nisam spremna prihvatiti. Ali rješenje nije ni bjanko-ček za još jedan beskonačan rat”, zaključila je Murkowski.