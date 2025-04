Novi skandal Trumpovog čovjeka: Cijeli svijet im se smijao, a sad se otkrilo da je imao još jednu nesigurnu chat grupu!

Američki ministar obrane Pete Hegseth proslijedio je detalje o vojnoj akciji protiv Huta u Jemenu putem drugog grupnog chata na aplikaciji Signal, koristeći svoj privatni telefon, a u grupnom razgovoru su bili njegova supruga, odvjetnik i brat, prenosi CNN. "Prošlo je mjesec dana od potpunog kaosa u Pentagonu. Od curenja osjetljivih operativnih planova do masovnih otkaza, disfunkcija je sada velika smetnja za predsjednika koji zaslužuje bolje od svog višeg vodstva", izjavio je John Ullyot, Hegsethov bivši glasnogovornik koji je otpušten prošli tjedan.

Naime, slično kao i u prvom Hegsethovom skandalu, ponovno su iscurili vojni podatci samo što se ovaj put radi o napadima na Hute, kazali su izvori. Hegsethov brat Phil i odvjetnik Tim Parlatore zaposleni su u Ministarstvu obrane, za razliku od njegove supruge Jennifer, koju je Hegseth često uključivao u sastanke s inozemnim dužnosnicima na početku mandata. Nije poznato jesu li svi sudionici chata imali sigurnosnu provjeru.

Pentagonov glasnogovornik Sean Parnell tvrdio je na X-u nedjelju navečer da u razgovorima na Signalu nije bilo povjerljivih podataka, a The New York Times prvi je izvijestio o postojanju ovog drugog chata. Hegseth je u jednom trenutku zatražio FBI-evu istragu o curenjima, ali su mu suradnici savjetovali da to izbjegne jer bi dodatna istraga mogla privući veću pozornost, s obzirom na već postojeću istragu glavnog inspektora usmjerenu na njega.

Prošli tjedan, glasnogovornici Pentagona rekli su da je kaos posljedica istrage o curenju informacija. No, izvori su rekli CNN-u da su otkazi samo jedan od simptoma disfunkcije koja je obavila Hegsethov ured tijekom posljednjih pet tjedana, što je uključivalo kontinuirane sukobe između Kaspera, Caldwella, Selnicka i Carrolla. Hegseth je počeo napadati i visoke vojne dužnosnike, kao i neke od njegovih najbližih savjetnika, da odaju povjerljive informacije kako bi ga potkopali. No, Ullyot, koji je bio Hegsethov glasnogovornik je u nedjelju rekao da "nije istina" da su Caldwell, Selnick i Carroll otpušteni zbog curenja osjetljivih informacija.

"Iako je Ministarstvo reklo da će provesti poligrafske testove kao dio istrage, nijedan od trojice nije dobio test detektora laži", rekao je Ullyot. "Zapravo, barem jedan od trojice izravno je rekao bivšim kolegama da su ga istražitelji obavijestili da će uskoro biti službeno oslobođen svake krivnje. Nažalost, Hegsethov tim razvio je naviku širenja potpuno neutemeljenih laži anonimno o svojim kolegama na njihovom odlasku."

