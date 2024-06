Hakeri napali stranice više hrvatskih institucija, Habijan: Službe su odmah reagirale

Ove srijede u poslijepodnevnim satima hakeri su napali stranice nekoliko hrvatskih institucija, javlja Dnevnik Nove TV. Na udaru su bile stranice poput Ministarstva financija, Porezne uprave, HNB-a i Zagrebačke burze, a proradile su do 20 sati. Napad je potvrdio i ministar pravosuđa Damir Habijan.

- Došlo je do kibernetičkog napada na dio državne informatičke infrastrukture. Uslijed toga je zapravo došlo do nedostupnosti stranica Porezne uprave. Službe su odmah reagirale i to je sanirano i normalno funkcionira. Sada će na forenzici biti da odredi koje su eventualne posljedice - potvrdio je. Radilo se o DDoS napadu, a stručnjak za informacijske znanosti Gordan Akrap objasnio je što je to.

- To je jedan od najčešćih i najraširenijih napada. To je skripta, kao virus. Kad ga pošaljete, zarazite veći broj računala koja se pokušavaju sva spojiti na tu web stranicu i tako zagušite promet i onemogućite njenu aktivnost. Ima načina da se spriječe ti napadi, a to se radi putem Cloudflarea, koji provjerava tko ste kada se pokušate spojiti na neku stranicu i tako sprečava tu vrstu napada. Ako je ovo istina, oni to nisu poštovali - objasnio je.

