Hajdaš Dončić: Jedino Plenković nije pod kontrolom, ne želim da SOA postane predmet prepucavanja

U političkom intervjuu tjedna televizije Večernji list gostovao je potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s kojim je razgovalara Petra Maretić Žonja. Na početku je upitan o tvrdnjama premijera Andreja Plenkovića da su se među prosvjednike zbog afričke svinjske kuge uvukli ekstremisti.

- Ne želim u predizborno vrijeme Sigurnosno-obavještajnu agenciju stavljati na nekakve rafalne paljbe zbog hira gospodina Plenkovića. To ne dolazi u obzir. Ne želim da Sigurnosno-obavještajna agencija postane predmet prepucavanja zbog nepromišljenih izjava ili promišljenih izjava premijera. Jedino tko nije pod kontrolom je gospodin Plenković. Sa svojim nepromišljenim izjavama. Ovo drugo je sve ok - rekao je Hajdaš Dončić i pojasnio zašto ne želi sazvati sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost.

- Ja da sad sazovem sjednicu nastao bi karval, a karval trenutno ne želim imati. Zašto? Koji bi bili zaključci tog tijela i tko bi proveo to? Dakle, postoji kazneni zakon i zna se tko može reagirati ako se procijeni da je Plenković prekršio zakon. To s Odborom nema veze i to upravo iz ovih razloga odbacujem. Zato što mi je važnije ako sam predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost funkcioniranje sustava i države, ma kakva ona bila sa svim svojim nesavršenostima. Nego da mi idemo kompletno uništiti sve da bude spaljena zemlja. Zbog čega, zbog političke borbe tri opcije u Slavoniji. Tu su političke borbe tri opcije - kazao je.

VEZANI ČLANCI:

Upitan je zašto je sazvao sjednicu kad je Danijel Bezuk pucao po zgradu Vlade.

- Samo zbog jednog razloga? Ono što se moglo komunicirati u javnom prostoru, dakle, da to nisu ekstremističke skupine nego je to vuk samotnjak. Ništa se nije promijenilo u Hrvatskoj trenutno. To je ključan razlog. Ima definitivno problema s političkim opcijama desnog centra u Slavoniji. Što ću ja njemu držati štangu zbog njegovih nepromišljenih izjava? Ma ne dolazi u obzir. A s druge strane, što ću ponoviti istu priču? Što ćemo sad reći? - kazao je i zaključio kako SOA funkcionira te da nema straha za nacionalnu sigurnost.

- Uvijek se mogu dogoditi pojedinačni incidenti, kao što se dogodio na Markovom trgu. Dakle, toga nije nitko imun - zaključio je.

Trebaju li se maknuti ograde s Markovog trga?

- Ovisi o procjeni MUP-a i SOA-e. Postoji mogućnost vukova samotnjaka radikala, pojedinaca. I trenutno su ograde tamo, a koliko dugo će biti ovisi o sigurnosnoj procjeni. Ja si nikad ne bi dozvolio da se maknu ograde i dogodi se nekakav incident. Nije to sad neki preveliki problem. Tko gore živi? Nitko. Dolaze saborski zastupnici, ljudi u Vladu. Dakle te ograde ne predstavlja nikakav problem stanarima za komunikaciju. Budimo iskreni, ako postoji određena procjena da treba ostati, onda će ostati - kazao je Hajdaš Dončić.

Komentirao je i moguću 'točkastu' koaliciju s Možemo!.

- Možemo može nuditi svašta. Mi nikakav službeni stav, papir ili nešto drugo nismo dobili tako da to Možemo! osim u Zagrebu nigdje ne postoji, budimo ralni. Da ostale jedinice imamo po par postotaka u Hrvatskoj i da oni teško mogu u većini Hrvatske proći izborni prag. Zašto kažem da je to za nas loše? Jer vi nemate u tom dijelu opet nekakvog stabilnog partnera. Ono što je logično svima i ono što bi bio nekakav ono game changer, bilo bi da su se gospoda iz Možemo! složila i rekla ajmo napraviti jedan jaki lijevi blok i ajmo izaći zajedno na izbore. A oni su morali shvatiti da su oni junior partner - kazao je i dodao kako oni nisu odbili SDP nego su odbili sebe.