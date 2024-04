VIDEO Pucnjava u Sjevernoj Karolini: Ranjeno više policajaca, na teren stigao i SWAT

Više policajaca ovog je ponedjeljka ranjeno u pucnjavi koja se odvila u gradu Charlotte u Sjevernoj Karolini. Iako nije jasno objašnjeno što se konkretno dogodilo, policija je potvrdila kako se istraga pretvorila u oružani sukob u kojem je ranjeno više osoba.

Kako javlja ABC, specijalna američka policija SWAT stigla je također na mjesto događaja, a građane se pozvalo da se ne približavaju tom području na istoku grada.

- Scena je još aktivna. Izbjegavajte to područje. Mnoge su ceste zatvorene radi bržeg prijevoza hitne pomoći. Molimo vas da surađujete s vlastima - policija je upozorila građane.

Policajci koji su ranjeni u pucnjavi prebačeni su u bolnicu, no težina njihovih ozljeda još nije poznata.

🚨 Panic in Charlotte as residents at the crime scene run helter-skelter for their lives following an attempt on the lives of 6 police officers by a yet-to-be-identified man.#Charlotte #CharlotteAustin #CharlotteShooting #NorthCarolina #NorthCarolinaShooting pic.twitter.com/9a794WAZZv