Grmoja: Vidjet ćemo tko je svodnik, a tko prostitutka

Saborska oporba okupila se na prijedlog SDP-a te podržala inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva o zlouporabi sastava, potaknuti aferom SMS. Dogovoreno je da se do idućeg tjedna sastavi tekst prijedloga o osnivanju povjerenstva te uputi u proceduru. Budući da se odluka o osnivanju istražnog povjerenstva treba donijeti u Saboru većinom glasova, oporbi je potrebna i potpora vladajućih, a prema prvim informacijama, zasad je nemaju.

Naime, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je kako se ne može osnovati saborsko povjerenstvo za aferu SMS jer je slučaj na sudu. Međutim, oporba ne misli istraživati aferu SMS, već curenje informacija iz policije, čuvanje prijava u ladicama DORH-a....

- Zakon o istražnim povjerenstvima je jasan i on govori da kada se za određeni postupak otvori sudbeni postupak, prestaje s radom istražno povjerenstvo. Afera SMS je epilog dobila na Županijskom sudu u Osijeku. Time su nastupile okolnosti da se takvo Povjerenstvo ne može osnovati ili, ako je osnovano prestaje s radom. Osnivanje povjerenstva bilo bi u suprotnosti sa zakonom i mi ga ne možemo podržati - rekao je Bačić, ali se odmah i ogradio izjavom kako još nije vidio nikakav prijedlog o osnivanju povjerenstva.

Predsjednik HSS-a nakon sastanka oporbe kazao je kako su se dogovorili da nastupe zajedno jer ova afera ne može proći kao što su prošle neke druge.

- Ovo se napokon mora istjerati do kraja. Hoće li to biti putem povjerenstva ili na neki drugi način, bit će. Drago mi je da su sve opozicijske snage u tome složne. Ne može se ekskulpirati premijer Plenković jer je on najodgovornija osoba u državi i on je sve znao, i 2011. kada je bio član HDZ-a i kada je postao predsjednik HDZ-a, Brkić mu je bio prvi suradnik. Najodgovornija osoba za ovu i sve afere je Andrej Plenković. HDZ može promijeniti dlaku, ali ćud ne – kazao je Beljak.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić dodaje kako je ovo, nažalost, "HDZ-ov modus operandi kao uvijek".

- Kao što se htjela zataškati afera Borg, tako se želi zataškati i ova. Tako HDZ uvijek funkcionira. S ovim zadnjim slučajem jasno je da je sigurnosni sustav u Hrvatskoj probijen. A sustav koji je probijen ne može građanima osigurati zaštitu od kriminala i korupcije i borbu protiv kriminala i korupcije. Naše je glavno pitanje ima li ova zemlja snage da se obračuna s kriminalom i korupcijom. Stoga je naša odgovornost, i u tome je oporba složna, da inzistiramo na rasvjetljavanju istine, da inzistiramo da se ova afera ne sakrije i ne ode pod tepih – objašnjava Bernardić.

Oporba želi, nastavlja, da se povjerenstvo bavi svim slučajevima zlouporabe sustava.

- Nije ovdje riječ o istražnom povjerenstvu za SMS, nego o povjerenstvu za istraživanje zlouporaba svih sustava, u koje je upetljan kriminal i korupcija. HDZ je pred vrlo jasnim izborom - ili će podržati osnivanje povjerenstva ili neće podržati osnivanje povjerenstva i pokazati da žele zataškati ovu aferu. Ako je Plenkovićev potrčko Bačić izjavio da neće podržati povjerenstvo to samo znači da Plenković pokušava zataškati aferu – tvrdi Bernardić.

Dodaje i kako je u kontaktu s Rankom Ostojićem, koji je već poslao neka pitanja službama s osnove Odbora za unutarnju politiku, pa očekuje da će sljedeći tjedan biti dosta informacija vezano uz to.

Ranko Ostojić je pak poručio kako je kao predsjednik odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost sazvao sjednicu za sutra vezanu za kako je pojasnio, recentne događaje ugrožavanja nacionalne sigurnosti kroz aferu SMS, curenje informacija i zlouporabe položaja.

- Na sjednici će biti predstavnici sigurnosnih službi, policije i DORH-a - tvrdi Ostojić.

Mostov Nikola Grmoja tako kaže da tek treba vidjeti kako formulirati zahtjev za osnivanje povjerenstva.

- Vidjet ćemo kako ćemo to formulirati s obzirom na ove poruke koje već dolaze iz HDZ-a da je pokrenuta izjava, tako da mislim da će trebati ići u širi obuhvat, imamo činjenicu da su institucije pod utjecajem politike. Ovdje nije problem jednog čovjeka, nego institucija koje su pod utjecajem politike, ne odrađuju svoj posao, informacije cure tek kada to odgovara onima na vlasti i nećemo pristati na tezu Andreja Plenkovića da ovo nije ugodna situacija za Milijana Brkića, ovo nije ugodna situacija za HDZ, a najmanje je ugodna situacija za hrvatske građane kada vide na koji nam način rade institucije. Nadam se da će se u cijelom procesu vidjeti tko je svodnik, a tko prostitutka.

Ako se dopusti da pozovemo sve aktere ovih događanja, mislim da njihovi odgovori ili šutnja mogu puno toga otkriti – komentira Grmoja. Drži da povjerenstvo treba usmjeriti na institucije.

- Pitanje DORH-a u cijelom ovom slučaju, moglo bi se tu pozvati puno zanimljivih ljudi, imamo i sada afera koje USKOK odbacuje na dan kad se o tome pita premijera u Saboru, a onome tko je podigao prijavu ne žele dati ni rješenje o slučaju. To govori kako DORH funkcionira – tvrdi Grmoja.

Očekuje li da će vladajući poduprijeti osnivanje povjerenstva, s obzirom da će to biti nemoguće bez njih.

- To će pokazati je li ovo neugodna situacija za Milijana Brkića ili HDZ, a izjave Branka Bačića, Plenkovićeva potrčka, pokazuju kakav je stav HDZ-a prema cijeloj ovoj aferi, da im nije stalo do borbe protiv korupcije, nego da su ovdje po srijedi unutarstranački sukobi – zaključuje Grmoja.