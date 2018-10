Plenković: Kako da znam tko to pušta. Jesam li ja mađioničar

Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća HDZ-a komenitao je optužbe na račun Milijana Brkića te prosvjed u Vukovaru dodavši kako se na sastanku razgovaralo o aktualnoj političkoj situaciji.

- Dotaknuli smo i aferu koja se tiče SMS poruka. Ova situacija nije ugodna za zamjenika predsjednika HDZ-a Brkića. Razgovarao sam s njim prije sastanka. On demantira sve navode, da su to teme koje su ranije bile reciklirane. HDZ želi da se apsolutno rasvijetli prije svega Afera SMS koja očito ima puno slojeva. Što se tiče ovoga, danas je bilo priopćenje MUP-a, o tome bi se mogao očitovati DORH. Za mene su to bila sve nova saznanja - rekao je Plenković te se osvrnuo na prosvjed.

- Stav svih tijela HDZ-a je jasan: procesuirati ratne zločine - da. Manipulirati s tom temom - ne. I zato prosvjed u Vukovaru nema podršku HDZ-a - kazao je premijer.

Smiješnima je nazvao tvrdnje oporbe kako se radi o unutarstranačkim obračunima u HDZ-u. Potom je ponovno upitan tko pušta informacije u javnost.

- Što se tiče curenja informacija iz sigurnosnog sustava, to treba sprečavati. Kako da ja znam tko to pušta. Jesam li ja mađioničar. Apsolutno ne spekuliram s takvim stvarima - zaključio je Plenković.

A Milijan Brkić nije se obratio javnosti nakon sjednice, no uoči nje optužbe iznijete protiv u tjedniku Nacional nazvao je reciklažom starih tekstova od strane opskurnog medija, ocijenivši kako je riječ o dezinformacijama koje izlaze iz državnih institucija.

"Čuo sam da su danas u jednom opskurnom mediju, tjedniku, objavljeni nekakvi članci. Koliko sam čuo, 21 stranica, toliko nisu pisali ni o drugu Titu, čujem", rekao je Brkić ispred središnjice HDZ-a odgovarajući na pitanja novinara kako komentira dokumente objavljene u tjedniku Nacional.

Tjednik Nacional objavio je policijske dokumente koji, kako navode, nedvosmisleno pokazuju da je sadašnji potpredsjednik Hrvatskoga sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a, a tadašnji zamjenik ravnatelja policije Milijan Brkić napravio teško kazneno djelo jer je 2011. godine otkrio pripadnicima kriminalne skupine koja se bavila elitnom prostitucijom da su pod policijskom istragom i prismotrom te tako bitno otežao i potkopao tu policijsku istragu. Nacional navodi i da istraga protiv Brkića nije pokrenuta iako je policijski vrh tada imao informaciju da je Brkić organizatorima lanca prostitucije razotkrio da su protiv njih pokrenuti tajni policijski izvidi.

"Dakle, to je reciklaža starih tekstova. Koliko čujem, MUP je dao priopćenje. Pogledajte to priopćenje i vidite što je DORH napravio po tom pitanju; da li je taj proces dovučen dokraja, pa ćete onda sami moći donijeti zaključke", dodao je Brkić.

MUP je priopćio poslijepodne da su osobe "za navedeno djelo pravomoćno osuđene te iz toga proizlazi kako u dijelu policijskog postupanja nije došlo do ugrožavanja probitka kriminalističkog istraživanja". Navode i kako je tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja 2011. godine policija o svim "operativno interesantnim saznanjima... vezano uz kompromitaciju provedbe posebnih dokaznih radnji, još u lipnju navedene godine izvijestila nadležno državno odvjetništvo“.

Govoreći uoči početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća HDZ-a, Brkić je nadalje istaknuo kako mu je "također drago da su se mediji napokon počeli baviti otkrivanjem takozvanih informacija".

"Žalosno je da iz državnih institucija, iz tijela koja su zadužena za progon i za istraživanje, takve dezinformacije izlaze vani i na taj način hrane Hrvatsku javnost", rekao je.

Pogledajte video - Kronologija afere lažnih SMS-ova

[video: 26963 / Pogledajte video kronologije afere lažnih SMS-ova:]

Upitan da komentira zahtjev Gordana Marasa za osnivanjem istražnog povjerenstva u Saboru poručio je:

- Gospodin Maras se u to jako razumije. Žalosno je da iz državnih institucija i tijela zaduženih za progon takve dezinformacije izlaze van i da hrane hrvatsku javnost, daj bože da nam je to jedini problem u državi - zaključio je Brkić.

Ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević ocijenio je uoči početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća stranke u Zagrebu da bi, ako su napisi protiv Milijana Brkića u tjedniku Nacional istiniti, to "zaista bila katastrofa", ustvrdivši kako afere nisu posljedica unutarstranačkih sukoba.

"Ako bi tome bilo tako, to bi zaista bila katastrofa", rekao je Kuščević .

"No zaista, nemojmo suditi nekoga prema napisima iz Nacionala ili neke druge tiskovine", dodao je.

Odgovarajući na pitanje hoće li se na sjednici Predsjedništva od Brkića tražiti opravdanje, Kuščević je rekao kako "ja ne mislim da smo mi ovdje prijeki sud, da ćemo tražiti opravdanje, ali sasvim sigurno je da ćemo saslušati gospodina Brkića ako ima što reći na tu temu", a špekulacije kako je riječ o unutarstranačkom obračunu odbacio je riječima:

"Ma kakvi! Unutar stranke sve je idilično".

Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ustvrdio je kako u HDZ-u ne postoji nikakav raskol, a za optužbe u aferi SMS iznesene protiv stranačkoga kolege i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića rekao je kako ne može donositi prosudbe dok ne vidi sve dokaze.

"Ja ću vjerovat kad budem vidio sve dokaze. Kad se ta afera završi, onda mogu reći. Ovako iz medija koliko iščitavam, ne mogu reći što i kako je", rekao je Bačić novinarima ispred središnjice HDZ-a uoči početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća stranke.

Potvrdio je kako očekuje da će se o aferi razgovarati na samoj sjednici, a upitan za komentar najnovijih optužbi protiv Brkića iznesenih u tjedniku Nacional, odbio je bilo što špekulirati.

"Znam otprilike što znate i vi, ništa više i ništa manje. Bilo što reći bilo bi naklapanje i špekulacije. Moram pričekati i vidjeti o čemu se doista tu radi", pojasnio je.

To što Brkića u kratkome roku prati nekoliko afera ne smatra neobičnim, jer "čim je krenula afera oko SMS-a, jasno da se onda stvari vuku jedna za drugom zbog toga što je Brkić već spomenut u jednoj aferi, pa se pokušavaju reciklirati i prijašnje stvari".

Na novinarsko pitanje koji je razlog reciklaži, rekao je kako bi to i njega zanimalo, a na pitanje kada će završiti rat u HDZ-u, odgovorio je: "Nema rata u HDZ-u. Nitko s nikim ne raspravlja. Kao što znate, Vlada i Sabor uredno funkcioniraju, stranka. Nema rata u HDZ-u".