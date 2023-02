Gdje kupiti jeftinije? Aplikacija o kretanju cijena od danas dostupna građanima

Aplikacija o kretanju cijena u maloprodaji, tzv. 'bijela lista' od danas će biti dostupna građanima. Trgovci koji su na toj tzv. "bijeloj listi" su Konzum, Tommy i KTC i oni su Ministarstvu dostavili sve tražene podatke, a to je oko 350 artikala čije će cijene građani moći usporediti svakih 15 dana. Ministar Davor Filipović je naveo kako se na temelju podataka koji su do sada pristigli, može reći da su od 31. prosinca do 15. veljače u Konzumu porasle cijene četiri artikla i to se odnosi na nesezonsko povrće, a sličan trend je i u KTC-u i Tommy-u.

"Mislimo da je ovakav način informiranja javnosti jako dobar i da će 'bijele liste' pomoći građanima donositi odluke prilikom kupnje te će moći povjerenje pokloniti trgovačkim lancima koji su odlučili biti transparentni", kazao je Filipović, koji je danas danas na konferenciji najavio da je aplikacija 'Kretanje cijena' dostupna na stranicama ministarstva, a možete joj pristupiti putem poveznice.

Foto: Kretanje cijena

Može se pretraživati pojedine trgovačke lance koji su podijelili cijene artikala s ministarstvom, kategorije proizvoda ili pojedini proizvod po imenu. Što se tiče filtera proizvoda, oni se mogu pretraživati prema tome koliko su posto poskupili ili pojeftinili, jesu li na akciji ili su zadržali istu cijenu u odnosu na 31.12. prošle godine. Uz to, za svaki proizvod piše tko ga stavlja na tržište i gdje je proizveden.

“Sve cijene se uspoređuju sa 31. prosinca i građani će moći pratiti cijene. Cilj je utjecati na eventualna povećanja cijena i trend kretanja inflacije jer, kad građani vide tko je korektan, i oni će to znati cijeniti”, istaknuo je ministar Filipović. Naglasio je i kako će se aplikacija stalno nadograđivati te da će, ako za to bude potrebe, Ministarstvo angažirati nekoga da prikupi nove informacije o cijenama.

Točnu cijenu izrade aplikacije nije otkrio, no naveo je da se radi o iznosu "manjem od 200.000 kuna". Također je napomenuo da će osobno prije kupovati u trgovačkim lancima koji su pokazali volju za suradnjom s Ministarstvom, nego u lancima koji su to odbili, "jednako kako ću gorivo prije natočiti na bilo kojoj pumpi nego na Petrolu" rekao je, podsjećajući na jednosatni štrajk koji su održali krajem prosinca, kako je ocijenio, "bez povoda".

Podsjetimo, u Ministarstvu gospodarstva predstavljena je tzv. bijela lista s cijenama oko 300 proizvoda u 80-ak najprodavanijih kategorija koje će Ministarstvu gospodarstva (MINGOR) dostavljati trgovci. Za sada su svoje cijene dostavili Konzum, Tommy i KTC. Izrada aplikacije na kojoj će građani moći vidjeti kretanje cijena stajala je manje od 26 tisuća eura. Predstavio ju je savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević.

Građani će tako sada moći vidjeti kolike su bile cijene 31. prosinca, za Novu godinu i kolika je danas te ima li akcija ili nema. Trgovci će sami upisivati cijene, mogu i svaki dan, ali se pretpostavlja da će to radit jednom tjedno.

Od deset trgovaca, sedam ih se nije odazvalo na poziv Ministarstva. "Listu trgovaca proširit ćemo drugim metodama. Sami ćemo popisivati cijene. Ne znamo kakve su cijene bile prije. Ostaje problem uvoza. Vjerujem da ne žele da se vidi po kojim cijenama su uvozili prošle godine, a po kojima danas", kazao je tada Lovrinčević. Naglasio je da će pronaći način kako će popisati cijene.

VIDEO Uvođenje eura utjecalo na cijene parkiranja