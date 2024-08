Fred Matić imao je ključnu ulogu u davanju hrvatskog državljanstva Gariju Kasparovu

Predrag Fred Matić, preminuli SDP-ov europarlamentarac, legendarni branitelj Vukovara s Trpinjske ceste i zatočenik srpskih koncentracijskih logora, imao je zasluge i za to što je hrvatsku putovnicu početkom 2014. dobio Gari Kasparov, legendarni šahovski velemajstor i ruski disident. Matić se nije time previše hvalio, ali jednom prigodom ispričao nam je kako se to dogodilo, a potvrdu te priče daje nam sada i Zlatko Klarić, šahist i velemajstor iz Vukovara, Fredov i Garijev prijatelj.

- Ja sam ga zamolio da pomogne Gariju, kad je Gariju isticala ruska putovnica. Inače je Gari već jednom od predsjednika Franje Tuđmana dobio ponudu da uzme hrvatsko državljanstvo, ali tada se to nije ostvarilo - sjeća se Zlatko Klarić. Prije desetak godina, kad je Kasparovu istjecala ruska putovnica, a on je već, zbog javnog protivljenja politici ruskog predsjednika Vladimira Putina, bio izložen prijetnji uhićenjem prilikom povratka u Rusiju, Klarić je zamolio svog prijatelja Predraga Matića da se založi za to da Kasparov dobije hrvatsko državljanstvo. Matić je tada bio ministar branitelja u Vladi premijera Zorana Milanovića.

- I on se založio. Bez njega se to ne bi dogodilo. Gari to dobro pamti i definitivno mu je zahvalan. Čuo je da je Fred naglo preminuo i jako mu je žao - kaže Zlatko Klarić.

Kasparov je dotad već imao određene veze s Hrvatskom, koju je posjećivao i davao podršku tijekom Domovinskog rata. Temelj za argumentaciju u korist stjecanja hrvatskog državljanstva bila je činjenica da je Kasparov bio registrirani član šahovskog kluba “Borovo-Vukovar ’91” tijekom godina kad je Vukovar bio okupiran, a klub djelovao u progonstvu kao nastavak tradicije dvaju predratnih šahovskih klubova iz Borova Naselja i Vukovara.

Kad mu je Klarić prenio ideju, Fred Matić je najprije otišao kod ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, ali njezina reakcija išla je - logično za šeficu diplomacije - tragom razmišljanja hoće li se Hrvatska time zamjeriti Rusiji i Putinu osobno. Uporan kakav je već bio, Matić tad odlazi izravno kod premijera Milanovića i objašnjava mu ideju. Milanović ga pita postoji li valjani temelj za takvu odluku, Matić odgovara kako će on kao ministar branitelja napisati preporuku u kojoj će navesti zasluge Garija Kasparova za promociju Hrvatske i Vukovara tijekom okupacije u Domovinskom ratu, a Matić Milanoviću prepričava i što se dogodilo na sastanku kod ministrice Vesne Pusić. Odnosno, prepričava mu da postoji i pitanje hoće li se time Hrvatska zamjeriti Rusima. Prema kasnijem Matićevu svjedočenju, premijer Milanović mu na to odgovara da se ne treba uvijek bojati nečije tuđe reakcije, nego treba učiniti ispravnu stvar. I daje zeleno svjetlo: “Vodi ti njega kod Ranka i reci mu da pravi papire”. Matić, Klarić i Kasparov sjedaju u auto i voze se kod ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića u Savsku ulicu.

- Sve je jako brzo išlo. Zahvaljujući Fredu i Milanoviću, današnjem Predsjedniku. Stvarno jedna lijepa epizoda. Gari je čak htio da Fred bude član izvršnog odbora Zaklade Kasparov, čije širenje se upravo sada događa jer se planira izgradnja velikog šahovskog centra pod Kasparovljevim imenom u Puli - kaže Zlatko Klarić.

