Hoće li sada, nakon sprovoda pape emeritusa Benedikta XVI., papa Franjo otići u mirovinu? Pitanje je to kojim se, paralelno sa smrću Josepha Ratzingera, koji se kao papa sam umirovio prije devet godina na tronu sv. Petra, bave ozbiljni svjetski mediji, od Reutersa do Guardiana i New York Timesa.



"Vrata su otvorena"