Vojni analitičar: Nisam siguran da će Ukrajinci ostvariti cilj. Vidljiv je zamor od ratnih operacija

Ogorec smatra kako dolazi do disbalansa u samom sustavu vođenja i zapovijedanja na najvišoj razini unutar Ukrajine, ali kako kaže, sigurno dolazi i do nezadovoljstva s tempom ofenzive iako se to ne želi priznati.