FOTO/VIDEO Europa je poplavljena, dižu se vodostaji. Evo kad stiže razvedravanje, a kad - opet kiša

Šest mrtvih, nekoliko nestalih, tisuće evakuiranih i deseci tisuća bez struje, dosadašnje su posljedice oluje Boris koja olujnim kišama i katastrofalnim poplavama pustoši srednju i istočnu Europu. Razmjere katastrofe prikazuju fotografije i snimke iz tih zemalja na kojima se vide poplavljene cijele četvrti, ulice pod vodom, stanovnici s vodom do pazuha, pješčani nasipi kojima se nalet bujica pokušava ograničiti, ljudi koji traže utočište. Kiša danima pada i u Hrvatskoj, dižući vodostaje rijeka. Prema vremenskoj prognozi DHMZ-a, i sutra nas čeka još jedan kišroviti dana.

"Na kopnu pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom na istoku gdje mjestimice može biti i obilnija. Na Jadranu uz promjenjivu naoblaku sunčana razdoblja, osobito u Dalmaciji, a na sjevernom dijelu prema večeri kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu umjeren do jak sjeverni i bura, na jugu i sjeverozapadni, a bura će na sjevernom dijelu navečer jačati. Najniža temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 10 i 15 °C. Najviša dnevna uglavnom od 14 do 17, na Jadranu između 19 i 22 °C", navode.

Prema sedmodnevnoj prognozi, razvedravanje u većem dijelu zemlje možemo očekivati u utorak, a tada će i temperature malo porasti, do 18 stupnjeva na istoku i preko 20 na krajnjem jugu zemlje. U srijedu temperature na kopnu još malo rastu, pa će i tu danju ići preko 20. Zatim u četvrtak novo pogoršanje, u cijeloj Hrvatskoj, osim na istoku. No prema vikendu će se vrijeme ipak stabilizirati.

