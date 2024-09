VIDEO Usred noći urušio se most u Dresdenu: Samo 18 minuta ranije dionicom prolazio tramvaj

Jedan od najvažnijih mostova na rijeci Elbi djelomično se urušio tijekom noći u Dresdenu. U vrijeme urušavanja mostom nije prolazio tramvaj tako da nema ozlijeđenih, javlja Tagesschau, no zbog oštećenja je grad ostao bez grijanja, odnosno tople vode. Osim toga, sav riječni promet, kao i biciklističke staze bit će zatvorene do daljnjeg.

Most Carola urušio se oko 3 sata ujutro, svega 18 minuta nakon što je tom dionicom prošao tramvaj, a dijelovi koji su ostali stajati trenutno su u opasnosti od urušavanja. U rijeci Elbi trenutno leži oko 100 metara dužine mosta, a vatrogasci su na mjestu događaja kako se osiguralo područje.

- Postoji akutna opasnost po život i kolaps - poručio je glasnogovornik vatrogasne službe Michael Klahre. Inače, most Carola obnavlja se od 2019. godine, no nije poznato je li urušavanje povezano s obnovom. ''Nije se moglo predvidjeti da će stanje mosta C biti toliko loše da bi se mogao srušiti'', Holger Kalbe, voditelj odjela Dresdenskog odjela za ceste i građevinarstvo.

