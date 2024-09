VIDEO Ukrajinci uništili ključni most u Kursku: Ruske snage su ostale odsječene?

U ukrajinskom napadu uništen je taktički važan most preko rijeke Seim u ruskoj pograničnoj regiji Kursk. Napad, koji se odvio po danu, snimile su bespilotne letjelice kojima upravlja ukrajinska jedinica Grupa Khorne, koja je 8. rujna objavila snimku udara. Most je već bio oštećen, a potom je udaren tri puta. Prve dvije bojeve glave raspršile su kazetnu municiju koja je detonirala na mostu ili u vodi, a treći je udar detonirao jednu eksploziju, prenosi Kyiv Post.

Grupa Khorne objavila je kako se most nalazi u blizini sela Karyzh u regiji Kursk i da, nakon udara, više nije upotrebljiv za vozila. Geolokacija Kyiv Posta potvrdila je da je lokacija udara blizu Karyzha, naselja jugoistočno od rijeke Seim. Most, koji je već bio oštećen, još je prošli tjedan bio prohodan za civilna vozila s uskim kotačima. Od ponedjeljka, prema najnovijim videosnimkama, most se još uvijek može prijeći pješice ili biciklom, ali ne i većim vozilima.

Udar kijevskih snaga na Rusiju, kako ističu ukrajinski mediji, ostavio je neke trupe Kremlja odsječenima. Naime, jedini putevi do i od pograničnog područja, gdje su bili stacionirani, prelaze preko tri mosta, a svi su bili pod intenzivnom vatrom. Do 20. kolovoza dva su mosta uništena bombama iz zraka ili taktičkim projektilima, dok je most kod Karyzha oštećen.

A trio of Ukrainian HIMARS-launched GMLRS rockets slam into a Russian mobile bridging unit over the damaged Seym River Bridge at Karyzh, Kursk Oblast.



Ukrainian forces continue to destroy bridges connecting Russian forces south of the Seym. pic.twitter.com/yqyFUxjGqn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2024

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u izvješćima o situaciji u nedjelju i ponedjeljak nije spominjao rijeku Seim ili ruske snage koje su možda odsječene u sektoru južno od tog plovnog puta, ali je tvrdio da ukrajinske trupe i dalje napreduju te da se ofenziva na Kursk nastavlja planirano.

Grupa Khorne taktička je postrojba bespilotnih letjelica koja djeluje u sklopu 116. mehanizirane brigade, borbene formacije za koju se trenutačno izvješćuje da se bori u regiji Kursk. Prema ukrajinskim medijskim izvješćima, uništenje svih mostova preko rijeke Seim ostavilo je odsječeno čak 3000 ruskih vojnika. Prema priopćenju ruskog Ministarstva obrane u ponedjeljak, snage Kremlja raspoređene u regiji Kursk bore se iz stabilne obrane na svim lokacijama.