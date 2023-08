Evakuiran Eiffelov toranj zbog dojave o bombi: Policija je na terenu

Francuska policija izvijestila je kako je ove subote evakuiran Eiffelov toranj u Parizu zbog navodne dojave o bombi. Jedno od najposjećenijih turističkih znamenitosti glavnog grada Francuske se zatvorilo.

Tim pirotehničara izašao je na teren, zajedno s policijom koja osigurava područje, javlja CNN.

In #Paris, people were evacuated from the Eiffel Tower and its surroundings due to a bomb threat



As the police said, they received a report of a bomb threat. The bomb squad arrived on the scene. pic.twitter.com/2Z9O6cTzKY