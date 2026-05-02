vrijednost više milijardi dolara

SAD ubrzao isporuku oružja bliskoistočnim saveznicima

USS Gerald R. Ford (CVN 78) Conducts Flight Operations During Operation Epic Fury
Maša Taušan/Hina
02.05.2026.
u 23:45

Oružje uključuje sustave protuzračne obrane za Kuvajt i Katar, kao i rakete s laserskim navođenjem za Katar, UAE i Izrael, prenosi CNN.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ubrzala je odobravanje isporuka oružja bliskoistočnim saveznicima, vrijednim više milijardi dolara, prenio je u subotu CNN pozivajući se na priopćenja State Departmenta. Radi se o isporukama Izraelu, Katru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, u vrijednosti ukupno osam milijardi dolara.

Oružje uključuje sustave protuzračne obrane za Kuvajt i Katar, kao i rakete s laserskim navođenjem za Katar, UAE i Izrael, prenosi CNN. U okviru isporuka Katru nalaze se i projektili za američki sustav protuzračne obrane Patriot.

Travanjsko izvješće Centra za strateške i međunarodne studije otkrilo je da su američke zalihe Patriota značajno iscrpljene tjednima rata s Iranom. U priopćenjima State Department stoji da je američki državni tajnik Marco Rubio "utvrdio i pružio detaljno opravdanje po kojem postoji izvanredno stanje koje zahtijeva hitnu prodaju" oružja tim zemljama, čime je opravdao  zaobilaženje Kongresa u prodaji, pojašnjava CNN.

To, kako napominje ta američka mreža, nije prvi put da se administracija Donalda Trumpa poziva na hitnost kako bi ubrzala isporuke oružja od početka sukoba s Iranom.

Početkom ožujka State Department je također donio odluku o hitnom odobravanju prodaje 12.000 bombi Izraelu bez prethodne procedure u Kongresu, dok je kasnije istog mjeseca Rubio odobrio ubrzanu isporuku paketa naoružanja vrijednog više milijardi dolara Emiratima i Kuvajtu, kao i vojnu opremu za Jordan. 
oružje Donald Trump SAD

