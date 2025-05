Erlić uvjerljivo pobijedio Radetu ali idu u drugu krug. Neizvjesno u gradskom vijeću

Zadar je ostao utvrda HDZ-a u prvom krugu lokalnih izbora. Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Šime Erlić osvojio je najviše glasova Zadrana, a HDZ je pak kao stranka osvojio i najviše vijećnika u zadarskom gradskom vijeću. Iako je Daniel Radeta iz SDP-a ušao u drugi krug, rezultati prvog kruga izbora u kojem prema prvim rezultatima više od dvostrko zaostaje za Erlićem, kao i rezultati za gradsko vijeće, te pogotovo već poslovično mala izlaznost (36 posto) pokazali su da ni SDP, a niti jedna druga opcija Zadranima nije ni jučer bila uvjerljiva za promijenu HDZ-ove vlasti koja traje od demokratskih promjena u Zadru, a koje su se prognozirale nakon što HDZ u prošlom mandatu nije imao većinu u gradskom vijeću.

HDZ je u prvom krugu uvjerljivo pobijedio i u županiji gdje je najviše glasova osvojio njihov kandidat za župana Josip Bilaver opet ispred SDP-ovca Jure Zubčića i to i uvjerljivije nego što je u prvom krugu Šime Erlić pobijedio Daniela Radetu u natjecanju za gradonačelnika Zadra. Tu je još uvijek neizvjestan drugi krug. Iako su svi kandidati i za gradonačelnika i za župana najavljivali podršku bilo kome osim HDZ-u, to je ipak bila predizborna kampanja. Pitanje je hoće li SDP-ovi kandidati za zadarskog gradonačelnika i župana privoljeti na svoju stranu desno biračko tijelo koje nije glasovalo za HDZ.

- Ostvarili smo dobar rezultat i značajna razlika je za nas i zahvaljujem građanima na podršci. Ja sam nudio zajedno s ljudima na listi kvalitetan program i građani su ga prepoznali i bili su umorni od podjela i nefunkcionalnog gradskog vijeća u prošlom mandatu. Zadovoljni smo i boljim rezultatima u gradskom vijeću nego u prošlom sazivu. Mi smo s pozitivnim osjećajem čekali rezultate i razlika je velika, naš program je prepoznat i imamo priliku pozicionirati Zadar kao predvodnika u razvoju u Hrvatskoj. Razlika pred Radetom je dovoljno velika i uvjerljiva i ona je veliki zalog - izjavio je HDZ-ov kandidat Šime Erlić.

- Prvi cilj je ostvaren i ulazim u drugi krug s obzirom na rezultate koje sad imam. HDZ također nema većinu u zadarskom gradskom vijeću i to je dodatan impuls za drugi krug. Moj zaostatak u prvom krugu me ne čudi s obzirom na broj kandidata koji su išli protiv HDZ-a i očekujem da me podrže svi ti drugi kandidati koji su se predstavljali kao oporba i da svi zajedno smijenimo HDZ. U toj podršci ne vidim nikakve ideološke podjele jer ovo su komunalni izbori i nema ni desno ni lijevo i jedino vidim HDZ koji je devastirao grad prostorno i društveno - rekao je Daniel Radeta.

HDZ ipak neće moći sam ustrojiti vlast u gradskom vijeću Zadra jer je dobar rezultat opet ostvario Ričard, ušao je i nezavisni Ivo Žuvela, Domino… HDZ je ponovno osvojio i gotovo sve ostale gradove i općine u Zadarskoj županiji, a da žiteljima zadarskog područja nije do promjena potvrđuje primjerice i nastavak vlasti nezavisnih na Viru i u Jasenicama.

