Epilog rasističkog ispada: 'Ministarstvo i Vlada dobro su reagirali, ona nije bilo tko'

Elizabeta Mađarević, prva tajnica hrvatskog veleposlanstva u Njemačkoj, povučena je s mandata u Berlinu. U ponedjeljak je u Zagrebu obavila razgovor s glavnim inspektorom Ministarstva pri čemu su odbačene njezine posljednje tvrdnje da joj je Facebook-profil na kojem je objavljivala ksenofobne, rasističke i homofobne izjave hakiran, te su utvrđene činjenice koje potvrđuju da je riječ o teškoj povredi službeničke dužnosti. Kako nalaže zakon o vanjskim poslovima, državnim službenicima i drugi podzakonski akti, postoji procedura pa je u skladu s njom ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je da će službeničkom sudu predložiti disciplinsku mjeru protiv Elizabete Mađarević, a po svemu sudeći, riječ je o otkazu.

Mora poštivati Ustav

Svoje stavove, među kojima je i narativ o “bijeloj Europi” te tvrdnji da izbjeglice dolaze s ciljem islamizacije Europe, iznosila je ne samo na Facebooku, što je prvi objavio Index, već i u člancima i znanstvenim radovima. Predložila je da se homoseksualce oslobodi “nemoralnosti i psiholoških poremećaja”, te ustvrdila da njemačkoj kancelarki Angeli Merkel “nedostaje vlastite kulture”. U tekstu “Razotkrivanje zvano Istanbulska tragedija – traže se novi lideri” iz 2018., udara po ljevičarima, ali i po HDZ-u kaže da će zbog ratifikacije konvencije “stožerna stranka ne samo biti prepoznata kao stranka koja je opljačkala državu nego i stranka koja je prodala dušu zemlje”.

– Utvrđene su činjenice koje nepobitno upućuju na tešku povredu službeničke dužnosti, ali kako smo obvezni na postupak koji treba osuditi službenički sud gdje očekujemo, ali ne prejudiciramo odluku, očekujemo za takve teške povrede i sankcije. Danas ćemo uputiti zahtjev i zapisnik je napravljen. Kolegica je opozvana, mandat se prekida od trenutka kada započne postupak i ona je pod suspenzijom – rekao je ministar koji je baš jučer – uz američkog, u nastupni posjet primio i njemačkoj veleposlanika Roberta Klinkea te su se na kraju razgovora samo dotakli te teme te izmijenio iskustva o sličnim događajima u Njemačkoj i drugim državama, te istaknuo da Hrvatska dijeli europske vrijednosti, a rasizam, bilo kakvi oblici ksenofobije ili drugi oblici netolerancije, njima nije mjesto u službi diplomacije. Također, uvjerava da nikako nije znao ništa o njezinim stavovima i objavama iako ih je pisala od 2015. godine.

Uvjeren sam da ovaj incident sigurno neće poremetiti odnose Hrvatske i Njemačke, kaže nam zastupnik socijaldemokrata u Bundestagu Josip Juratović.

– Ne bih ga toliko uveličao i rekao da jedan takav akt utječe na odnose dviju država koje su tradicionalno dobro povezane. I sama kampanja za europske izbore pokazala je da su ti odnosi jako dobri, pa bi bilo neozbiljno da se oni poremete zbog takvih izjava prve tajnice iz veleposlanstva. Problem bi bio da te stavove zastupaju premijer ili ministri. Nažalost, ovakvi incidenti se mogu dogoditi. U svim institucijama postoje ljudi koji “skliznu”. No Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Vlada su jako dobro reagirali, brzo i čvrsto su se distancirali od izjava te ih osudili – kaže.

Također, ne vidi da bi izjave mogle utjecati na imidž i na hrvatsko predsjedanje Europskim vijećem. Njemački mediji jesu prenijeli agencijsku vijest, no Juratović ne vidi da se u Njemačkoj digla burna reakcija. Drugo je pak pitanje sama osoba. Vjerujem da joj se pisanje nije “omaklo”. – Bez obzira na sve, ona nije bilo tko. Ona je prva tajnica u jednom veleposlanstvu i predstavlja i sustav i državu koja je članica i koja je prihvatila temelje demokratskog sustava EU, a gdje rasizmu jednostavno nema mjesta. Osim toga, ona predstavlja i Ustav, a hrvatski ustav kategorički odbija bilo kakvu vrstu rasizma – pojašnjava Juratović. Da se takav ishod mogao očekivati, dalo se razaznati iz nedjeljnih komentara predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Barbanu.

– Mislim da su ministar i ministarstvo dobro reagirali, povukli su je nazad i ovih će dana provesti cijelu proceduru, ako se utvrdi da je došlo do težih povreda službene dužnosti, kako se meni čini, to bi upravo moglo biti to – kazao je premijer. Dodao je da ako točno da nije hakirana, da je to “katastrofa” te da se ministarstvo jasno ogradilo. Elizabeta Mađarević u MVEP je došla 2006. i to u valu primanja pripravnika. Radila je na pregovorima s EU u tajništvu Pregovaračke skupine, s naglaskom na poglavlje Vanjska, sigurnosna i obrambena politika. Vlada Zorana Milanovića ju je u siječnju 2012. imenovala savjetnicom potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku Nevena Mimice.

Nakon što je Mimica 2013. stupio na dužnost povjerenika Europske komisije, Mađarević je sljedećih godinu i pol radila u njegovu uredu u Bruxellesu kao savjetnica za politike. Iako smo pokušavali danima dobiti komentar o postupcima njegove bivše bliske suradnice, Mimica se nije javljao na telefon. Nakon što se u veleposlanstvu u Njemačkoj koje je vodio sadašnji ministar Gordan Grlić Radman upraznilo mjesto prvog tajnika, krajem prošle MVEP je raspisao interni natječaj za tu dužnost. Među nekoliko kandidata bila je i Mađarević te je u Berlin poslana krajem siječnja. Karijeru je Mađarević započela već na Fakultetu političkih znanosti, na kojem je diplomirala politologiju i novinarstvo te upisala doktorat. Studirati je počela 1998., a već nekoliko godina poslije postaje glavna urednica Pulsa, studentskog magazina koji je izdavao upravo Fakultet političkih znanosti. Mađarević je odradila četveromjesečnu stipendiju Hanns Seidel Stiftunga na berlinskom Humboldtovu sveučilištu, a godinu dana provela je i na sveučilištu u Sussexu u Velikoj Britaniji. Od 2004. do 2005. bila je asistent u Bundestagu, a pola godine 2005. provela je kao asistent u Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu.

Diplomatska hijerarhija

Mađarević je u diplomatskom zvanju prve tajnice. Hijerarhija zvanja u službi vanjskih poslova kreće s atašeom, trećim tajnikom, drugim tajnikom, prvi tajnikom, potom slijedi savjetnik, ministar savjetnik, opunomoćeni ministar te veleposlanik. Bivši diplomat Božo Kovačević se baš zato zapitao kako je Mađarević s takvim stavovima prošla korake u hijerarhiji i stručni ispit. – Zakon o vanjskim poslovima određuje da je napredovanje moguće ako se tri godine uzastopce dobije najbolja moguća ocjena od pretpostavljenog. I postavlja se pitanje kako se pripremaju službenici za rad u diplomatskim misijama, a jasno je propisano što diplomatski službenici ne smiju raditi. Ne smiju se miješati u unutarnju politiku zemlje primateljice i moraju svakim svojim postupkom dostojno predstavljati RH – istaknuo je Kovačević za N1.

Tezu da je riječ o privatnom profilu smatra neprihvatljivom jer “kada je netko prihvatio biti diplomat prihvatio je obveze iz Bečke konvencije i Zakona o vanjskim poslovima”. Ovo nije prvi put da diplomati snose posljedice zbog objava na društvenim mrežama. Sličan skandal izazvao je 2004. tada treći tajnik u veleposlanstvu u Washingtonu Vibor Kalogjera kad je procurio sadržava njegova privatnog bloga. Pod nadimkom Vibbi naširoko je komentirao svakodnevne događaje, dijelio seksualne maštarije, čežnju za domovinom, ali i nezadovoljstvo poslom u državnoj službi te iznosio ocjene o američkoj politici. Iako su objave izazvale veliko zanimanje u blogosferi, Ministarstvo nije bilo impresionirano te mu se zahvalilo na suradnji.