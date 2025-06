Strah od ruske invazije raste: Milijuni rezervista gomilaju se uz granicu, šire se snimke

Otkad je invazija na Ukrajinu potaknula Helsinki da se pridruži NATO-u prije dvije godine, napetosti koje podsjećaju na Hladni rat ponovno su se pojavile duž šumovite granice duge 1340 km, najduže u Europi s Rusijom. Nacija jača već znatne rezervne snage i bit će domaćin novog zapovjedništva NATO-a. Impozantna ograda od bodljikave žice na vrhu, koja je još uvijek u izgradnji, sada dominira nekoć užurbanim dijelom granice, koji je Finska zatvorila nakon što je optužila Rusiju za oružje u migracijama . Trgovački centri i restorani koji su vrvjeli ruskim posjetiteljima utihnuli su. S druge strane, Rusija je polako počela čistiti prašinu sa vojnih baza iz sovjetskog doba, pokazuju satelitske snimke. Napad Kijeva 1. lipnja na rusku flotu strateških bombardera, uključujući i napad na zračnu luku Olenja u blizini sjeverne Finske, približio im je rat u Ukrajini. Reuters je razgovarao s dvanaest ljudi u pograničnoj regiji Finske, gdje su nove podjele neke onemogućile u posjetu rodbini i uzrokovale ekonomske gubitke. Drugi su podržali mjere, navodeći potrebu za pripremom i odvraćanjem budućih sukoba. U blizini grada Lappeenrante na obali jezera, oko 160 kilometara od drugog po veličini ruskog grada, Sankt Peterburga, 47-godišnji Latto rekao je da su rezervisti iz Lauritsale vježbali s tri drona, uključujući nadzorno vozilo Parrot Anafi, koje koriste profesionalne vojske nekoliko članica NATO-a, uključujući Finsku. Rekao je da je potpora finskog udruženja rezervnih skupina značila da je naručeno još deset. Napad na Ukrajinu 2022. godine otvrdnuo je Lattovu percepciju Rusije.

"Što ako odluče doći i promijeniti granicu, baš kao što su otišli u Ukrajinu“, rekao je Latto, koji vodi mali posao sastavljanja neonskih znakova i reklamnih panoa. Prisjetio se sovjetskih pokušaja invazije tijekom Drugog svjetskog rata i kako je Finska bila prisiljena prepustiti Rusiji otprilike 10% svog teritorija, uključujući Ayrapau, obližnju općinu koju je njegov djed poginuo braneći 1944. godine.

Obje zemlje inzistiraju da ne predstavljaju prijetnju drugoj. Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je da je određena razina ruskog jačanja normalna reakcija na pristupanje Helsinkija NATO-u, što je više nego udvostručilo duljinu ruske granice sa savezom. Međutim, izvješće finske vlade o obrani krajem prošle godine opisalo je "povećani rizik od oružanog sukoba", navodeći razvoj ruskih vojnih sposobnosti od početka rata u Ukrajini i navodeći da Moskva ima ambicije stvoriti "tampon zonu" od Arktika do južne Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je porekao bilo kakve planove za napad na NATO. Rekao je da ponovno naoružavanje NATO-a ne vidi kao prijetnju. Nakon što se Finska pridružila savezu, Moskva je najavila planove za jačanje vojnih kapaciteta na zapadu i sjeverozapadu Rusije. Aktivnosti finskih rezervista, koji također koriste vatreno oružje u gađanju, su dobrovoljne, iako je većina završila dugogodišnju obveznu mušku vojnu službu u Finskoj. Više od 50.000 Finaca sudjeluje u tome, što je za otprilike trećinu više nego prije rata u Ukrajini, prema podacima Finske udruge rezervista, a sličan porast zabilježen je i u broju rezervista koje je vojska pozvala na osvježavajuću obuku.

Finska, s populacijom od 5,8 milijuna, ima za cilj imati milijun vojnih rezervista do 2031. godine. Neka poduzeća nisu zadovoljna promjenama. Trgovački centri i restorani koji su nekoć vrvjeli ruskim posjetiteljima primjetno su prazniji. Završeno je i do 13 milijuna godišnjih prekograničnih putovanja, što utječe na osobe s dvojnim državljanstvom i obiteljima u Rusiji. Regionalno vijeće priopćilo je da nestanak ruskih turista i nedostatak trgovine godišnje oduzimaju najmanje 300 milijuna eura lokalnom gospodarstvu vrijednom 5,5 milijardi eura. Nezaposlenost je krajem prošle godine porasla na gotovo 15%, što je više od nacionalnog prosjeka.

Oksana Serebriakova, 50, čiji je djed bio Finac, preselila se u Lappeenrantu iz Moskve nakon pandemije COVID-19 tražeći bolje mogućnosti za svog 17-godišnjeg sina Vitalika. Njezin stariji sin i otac dječaka ostali su u ruskoj prijestolnici, s planovima za česte posjete. Zatvaranje granice podijelilo je obitelj, stvarajući „vrlo tužnu situaciju“, rekla je Serebrjakova, koja studira poslovnu administraciju na lokalnom strukovnom fakultetu. Problem migracija „mogao se riješiti“ mjerama poput strogih provjera na ulaznim točkama sličnim zračnim lukama, predložila je. Finska ima oko 38.000 dvojnih državljana, pokazuju službeni podaci, što je znatno manje od drugih zemalja koje graniče s Rusijom. Oko 420.000 Finaca koji su živjeli na teritoriju koji je Rusiji ustupljen nakon Drugog svjetskog rata naselilo se u Finskoj.

Ivan Deviatkin, lokalni političar koji ima sina u Finskoj i stariju majku u Rusiji, bezuspješno je osporio zatvaranje granice na finskim sudovima. Devet tužitelja sada ima tužbu koja čeka saslušanje na Europskom sudu za ljudska prava, koji je od Finske zatražio da opravda zatvaranje. Finska je zatvorila granicu zbog dolaska nedokumentiranih migranata 2023. godine, što je Helsinki smatrao odgovorom ruske politike na njezino pristupanje NATO-u. Moskva je rekla da se pridržava pravila i da je Finska zauzela proturuski stav. U to vrijeme, granična linija je bila jedva vidljiva, uglavnom označena samo stupovima ili niskom barijerom kako bi se spriječilo lutanje domaćih životinja, s malom stazom koju su povremeno pratile pseće patrole.

Umjesto toga, Finska podiže 200 km ograde visoke 4,5 metara s kamerama i senzorima pokreta na najprohodnijim dijelovima šumom prekrivene granice duge 1340 km. Nova zemljana cesta prolazi paralelno radi bržeg pristupa graničara. Promjene su imale „velik, velik utjecaj“, rekao je šef operacija finske granične straže Samuel Siljanen. "Prešli smo iz ere uklanjanja granica u eru ponovnog određivanja granica", rekao je.

Nade u brzo smirivanje napetosti su sve manje. Helsinki vjeruje da će Rusija pojačati susjednu Lenjingradsku vojnu regiju nakon završetka rata u Ukrajini, rekao je predsjednik Stubb, iako do sada umanjuje bilo kakvu prijetnju od Rusije. Satelitske snimke iza granice pokazuju da Rusija započinje neke radove na garnizonima, uključujući izgradnju novih skladišta. Visoki vladin dužnosnik upoznat s finskim vojnim planiranjem opisao je takav rad kao manju prijetnju. Finska dugo ima snažnu vojsku. Naručila je 64 američka F-35 zrakoplova za modernizaciju svoje flote borbenih zrakoplova. Ima najveći topnički arsenal u zapadnoj Europi, rekao je drugi dužnosnik. Izvori su tražili da ostanu anonimni kako bi govorili o osjetljivim temama. Važno je "vjerodostojno signalizirati Rusiji da se to ne isplati", rekla je suradnica Chatham Housea Minna Alander, čije istraživanje uključuje rad na finskoj i sjevernoeuropskoj sigurnosti. Rekla je da Finska nije prijetnja Rusiji. "NATO nikada neće napasti Rusiju i vjerujem da oni to znaju", rekla je Alander.